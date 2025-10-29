Advertisement
Bihar Chunav: न इकरार है न इनकार है...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की ही माला क्‍यों जप रहा एनडीए?

बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने भले ही यह साफ न किया हो कि बाद में सीएम कौन होगा लेकिन फिलहाल चुनाव में एनडीए के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ नीतीश कुमार हैं. 2 दशक से वह सीएम हैं, पाला बदले लेकिन एनडीए के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिस पर दांव खेला जा सके. आखिर भाजपा करे तो क्या करे?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:42 AM IST
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख करीब आ गई है लेकिन अगला सीएम कौन के सवाल पर, एनडीए में उंगली एक ही शख्स पर जाकर रुक जा रही है. एक वजह यह भी है कि किसी नए दावेदार का नाम किसी को पता नहीं है. उसकी जरूरत शायद तब पड़े जब भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिले और जेडीयू को पिछली बार से भी कम. वैसे, भी चुनाव की घोषणा से पहले 74 साल के नीतीश कुमार के हावभाव और हेल्थ के चलते एनडीए की कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था. कुछ लोग उनकी सुशासन बाबू वाली छवि को भी धूमिल बता रहे थे. उनकी योग्यता पर ही प्रश्नचिह्न लगाने की कोशिश हुई. आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन ने मर्डर और पुल ढहने की घटनाओं को लेकर निशाना साधा. 

प्रचार शुरू हुआ तो राजद की तरफ से तेजस्वी यादव यह दावा करके वोटरों को लुभाने की कोशिश करने लगे कि अगर एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है तो भाजपा नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. इसके पीछे का आधार गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को बनाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे का फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा. उनका कहना शायद यह रहा हो कि नतीजे आने के बाद विधायक दल तय करेगा, हालांकि विपक्षियों को घेरने का एक एंगल तो मिल ही गया. 

नीतीश के पीछे खड़ा पूरा एनडीए

कहीं नरैटिव गलत न हो जाए और बिहार के जातिगत समीकरण को साधने के लिए फौरन भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्टिव हुए. उन्होंने साफ कहा कि वह (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री बने रहेंगे. यहां भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है. एनडीए की तरफ से एकजुटता का मैसेज देने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दूसरे सहयोगियों ने नीतीश के नेतृत्व का समर्थन किया. 

सबसे भरोसेमंद चेहरा

अब मतदान में एक हफ्ते का ही समय रह गया है और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ही राज्य में एनडीए का सबसे भरोसेमंद चेहरा बने हुए हैं. उनकी छवि भी साफ-सुथरे नेता की है और राज्य का एक बड़ा तबका उन्हें आदर सम्मान की नजर से देखता है. हालांकि नतीजे देखिए तो पता चलता है कि लगातार पिछले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की सीटें घटती गई हैं फिर भी एनडीए गठबंधन के पास उनका विकल्प नहीं है जो जीत के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रिज का काम कर सके. हां, फिलहाल बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोच नहीं सकती है. 

राजनीति में कट्टर विरोधी लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश कुमार को 'पलटू राम' कहते हुए मजाक बनाते रहे लेकिन नीतीश कुमार की साख बनी रही. एनडीए लोगों को यह याद दिलाता रहा है कि लालू और रबड़ी के 15 साल के राज से उनका शासन बेहतर है. एनडीए आरजेडी के राज को 'जंगलराज' कहकर घेरता रहा है. कई ऐसे मौके आए जब लगा कि नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो सकती है. हालांकि नीतीश को गर्वनेंस के स्तर पर बेहतर बताया गया. एनडीए की तरफ से प्रचारित किया जाता है कि अच्छी और चमकदार सड़कों का नेटवर्क, हर गांव तक बिजली आपूर्ति हो, राज्य की कानून व्यवस्था, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा... ये सब उन्हीं के समय में बेहतर हुआ है. 

लालू vs नीतीश, किसने क्या दिया

लालू ने एक बार कहा था कि उन्होंने लोगों को 'स्वर्ग' भले न दिया हो लेकिन उन्हें 'स्वर' (आवाज) जरूर दिया है. उनका इशारा यह था कि आरजेडी सरकार ने सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाया, भले ही शासन के मामले में स्थिति खराब रही. नीतीश के बारे में कहा जाता है कि उनकी सरकार ने अपना ध्यान अति पिछड़े वर्गों और सबसे वंचित अनुसूचित जातियों पर केंद्रित कर उन्हें सशक्त बनाया, साथ में एक कुशल प्रशासन भी दिया. बुनियादी ढांचे का निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी सशक्तिकरण पहलों को बढ़ावा देने के कारण ही नीतीश इस स्थिति में हैं कि 20 साल सीएम रहने के बाद भी वह अपनी कुर्सी को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. 

राजनीति में 20 साल बड़े पद पर रहने के बाद कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप या सवाल नीतीश कुमार पर नहीं खड़े होते. इससे लालू के सामने उनकी छवि थोड़ी साफ जरूर दिखती है. 

जहां तक वोट बैंक का सवाल है तो बिहार में यादव वोट 14 प्रतिशत से ज्यादा है. उनकी तरह पक्का वोट बैंक का लाभ नीतीश के साथ नहीं है लेकिन उन्होंने गैर-यादव ओबीसी, ईबीसी और अनुसूचित जातियों के वर्गों को शामिल करते हुए अपना एक अलग सपोर्ट बेस खड़ा कर लिया. 2005 से अब तक के कार्यकालों में नीतीश ने कोटा, महिलाओं के लिए रियायत, हाल में 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर वोटरों को आकर्षित किया है. खास बात यह भी है कि जब बिहार में ही भाई-भतीजावाद के आरोप लगते हैं उन्होंने अपने परिवार के लोगों को लाइमलाइट से दूर ही रखा.

