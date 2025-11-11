यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार चुनाव में किस जाति का वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन तो 'एक्स' फैक्टर से है

दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा. इसके बाद ओपिनियन पोल्स में जनता के फैसले की आहट मिलेगी. हालांकि परिणाम 14 नवंबर को आएंगे. सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के साथ होने के कारण पहले की तरह भाजपा की राह आसान रहने वाली है या इस बार प्रशांत किशोर फैक्टर नुकसान करेगा? दूसरे खेमे में आरजेडी को मुस्लिम-यादव समीकरण पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट दलों का प्रदर्शन तय करेगा कि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की महागठबंधन की तमन्ना पूरी होगी या नहीं. इस माहौल में 'साइलेंस फोर्स' कही जाने वाली महिला वोटरों का रुख कैसा रहेगा? ये अहम हैं क्योंकि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं.

चुनाव रिजल्ट से पहले जाति समीकरण और वोट बैंक के विश्लेषण से बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाती है. हां, ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल हो या लालू प्रसाद यादव का काल, जाति का फैक्टर हमेशा हावी रहा. जाति के बाद पलायन, नौकरी जैसे मुद्दे आते हैं. एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये की बात हो रही है लेकिन यह भी सच्चाई है कि वोट देने से पहले एक बार चर्चा जाति पर जरूर होती है.

जाति समीकरण

बिहार की आबादी को जातियों में देखें तो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 27 फीसदी, अति पिछड़ा वर्ग 36 फीसदी, अनुसूचित जाति करीब 20 फीसदी, अनसूचित जनजाति करीब 2 फीसदी और सामान्य वर्ग करीब 16 फीसदी है. अब एनडीए और महागठबंधन का जातिगत समीकरण समझने में आसानी होगी.

सबसे पहले एनडीए खेमा

भाजपा का फोकस अपर कास्ट (सवर्ण) को साधने के साथ-साथ ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ करने पर होता है. यही वजह है कि 101 सीटों में से भाजपा ने 49 टिकट सवर्ण उम्मीदवारों को दिए हैं. 34 कैंडिडेट ओबीसी, 10 अति पिछड़ा वर्ग से और 12 SC उम्मीदवार उतारे हैं. ओबीसी में भी भाजपा ने यादव, वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी सभी को साधा है.

अब बात सहयोगी जेडीयू की. नीतीश कुमार ने अपना फोकस ओबीसी और मुस्लिम से अति पिछड़ा वर्क और अपर कास्ट पर भी किया है. हालांकि लोग जानते हैं कि बिहार में जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत उनका बैकवर्ड वोटबैंक ही है. 2020 और 2025 की जेडीयू की कैंडिडेट लिस्ट देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा टिकट ओबीसी, उसके बाद अपर कास्ट को ही दिया है. तीसरे नंबर अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद एससी-एसटी को सबसे कम मुस्लिमों को दिया है. हां, जेडीयू ने पिछली बार से भी कम टिकट इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया है. जबकि पिछली बार से ज्यादा टिकट अपर कास्ट के कैंडिडेट्स को दिया है.

इसके अलावा, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का अपना निश्चित वोटर बेस हैं. लोक जनशक्ति-रामविलास पार्टी 29 सीटों पर भूमिहार, ब्राह्मण, तेली, पासी, सुधी, रजवार, धोबी, कुशवाहा, रविदास और पासवान वोटरों को साध रही है. मांझी ने चार रिश्तेदार और दो भूमिहारों को टिकट दिया है. उपेंद्र भी भूमिहार, कुशवाहा, राजपूत और वैश्य वोटों को जोड़ रहे हैं. यही वजह है कि पीके से मिलती चुनौतियों को छोड़ दें तो एनडीए का रिजल्ट बहुत कुछ सहयोगी दलों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

महागठबंधन का समीकरण

लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जिस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव प्रचार में दिखा है उससे साफ है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए उन्हें यादव और मुस्लिम वोटरों के समीकरण पर पूरा भरोसा है. इस बार भी आरजेडी ने 143 में से सबसे ज्यादा 51 टिकट यादवों को ही दिए हैं. 18 कुर्मी, 18 कुशवाहा, 8 वैश्य, 14 सवर्ण, 33 अति पिछड़ा वर्ग, 19 एससी और 18 मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारा है.

आरजेडी की टेंशन उससे ज्यादा सहयोगियों से है. हां, 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और उसने एक तिहाई कैंडिडेट सवर्ण, 5 यादव, 6 ईबीसी और 12 एससी उम्मीदवार उतारे हैं. 15 सीटें लेकर लड़ रही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी उम्मीदवारों के जरिए चुनाव जीतने का दांव चला है. बीजेपी अगर पीके से अलर्ट है तो महागठबंधन को सहयोगी दलों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.

इस बार तीसरा खेमा भी

हां, यहां बात प्रशांत किशोर की हो रही है जिनकी जन सुराज पार्टी पहली बार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है. उसे इस चुनाव में एक्स फैक्टर कहा जा रहा है. अभी दोनों खेमे समझ नहीं पा रहे हैं कि पीके किसका वोट काटेंगे. एक्सपर्टों में आम राय यही है कि पीके सबसे ज्यादा भगवा दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दरअसल, जिस तरह से कुर्मी नीतीश कुमार के साथ और यादव लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ है, उसी समीकरण पर माना जा रहा अपर कास्ट से आने वाले पीके बीजेपी के अपर कास्ट वाले वोटबैंक में सेंध लगा सकते हैं. पीके नीतेश को हटाने के साथ-साथ हिंदू-मुस्लिम एकजुटता की वकालत करते रहे हैं.