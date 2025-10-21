बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, इधर दूसरे सहयोगी दे दिया बड़ा झटका

Bihar India Alliance News: बिहार में इंडिया अलायंस को चुनाव से पहले ही झटका लगा है. ठीक से महागठबंधन में सहमति न बन पाने के कारण कुछ सीटों पर उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं. इधर झारखंड में सरकार चला रही हेमंत सोरेन की पार्टी ने कांग्रेस और आरजेडी से गुस्साकर चुनाव से आउट होने की घोषणा कर दी है.
Trending Photos
Bihar Election 2025 Congress RJD: बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग में बस 15 दिन बाकी हैं लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अनिश्चितता में दिख रहे हैं. एक भ्रम है जो पार्टी नेताओं से लेकर आम वोटर को भी हो रहा है. जब गठबंधन है तो सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ क्यों मैदान में दिख रहे हैं? रविवार तक इसी तरह की स्थिति बनी रही. दिवाली के दिन सोमवार को महागठबंधन के सहयोगी थोड़ा डैमेज कंट्रोल मोड में दिखे. बिहार की कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए. उधर, चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसा है कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, आप या तो दोस्त होते हैं या एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं.
दरअसल, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है, बची हुई 100 सीटें उसने सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं. आरजेडी ने 31 विधायकों का टिकट भी काटा है. कांग्रेस ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जबकि भाकपा-माले, भाकपा और माकपा सहित वाम दलों ने 30 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. पूरा कैलकुलेशन देखिए तो इंडिया गठबंधन में कम से कम छह सीटें ऐसी दिख रही हैं जहां सहयोगियों के बीच ही मुकाबला बना हुआ है.
जब इस पर सवाल उठने लगे तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि उम्मीद है कि दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक अनिश्चितता के बादल छंट जाएंगे. आरजेडी की 143 कैंडिडेट वाली लिस्ट देखें तो 4 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के पार्टनर कैंडिडेट से ही भिड़ रहे हैं.
इंडिया अलायंस के सहयोगी ने दिया झटका
कांग्रेस को कोसते हुए इंडिया अलायंस में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया है. यह कदम चौंकाता है क्योंकि पार्टी ने हाल ही में अकेले ही बिहार चुनाव में उतरने की घोषणा की थी और छह सीटों का ऐलान भी कर दिया था. अब कांग्रेस की सहयोगी झामुमो ने 'राजनीतिक षड्यंत्र' की बात कहते हुए झारखंड में भी अलायंस का फिर से आकलन करने की बात कह दी है. साफ है आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में हलचल बढ़ सकती है.
पढ़ें: बिहार चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग पासवान के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
इंडिया ब्लॉक में ठीक से सीट शेयरिंग के कारण नेताओं में काफी नाराजगी है. बताया जा रहा है कि इसी गतिरोध से नाराज होकर झामुमो ने बिहार चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, 'मेरी मंशा और प्लानिंग के बावजूद दुर्भाग्य से झामुमो बिहार चुनाव का हिस्सा नहीं होगी. यह केवल आरजेडी की राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से है. कांग्रेस को झामुमो को शामिल करने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए थी लेकिन दुख इस बात का है कि उसने कुछ नहीं किया.'
सीएम पर कांग्रेस तैयार नहीं?
ऐसा लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर आम सहमति है. हालांकि 143 सीटों के साथ आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से परहेज किया है जबकि वही समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं. इंडिया ब्लॉक के सभी साथी लंबे समय से एकजुटता दिखाने के लिए एकसाथ नहीं दिखे हैं. वे केवल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं. यही वजह है कि विपक्षी ब्लॉक में असमंजस की स्थिति दिख रही है.
शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल
- हां, कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने सेटिंग करना शुरू किया है. आरजेडी ने कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के खिलाफ कुटुम्बा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की. हालांकि अंदरूनी टकराव बढ़ने के बाद तेजस्वी की पार्टी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी थी.
- कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार ने सोमवार को लालगंज सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया. इससे आरजेडी उम्मीदवार को राहत मिली. राजद ने यहां से जेल में बंद बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतारा है.
पढ़ें: आईएनएस विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली मनाते समय खोला राज
- वीआईपी उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने तारापुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन करते हुए नामांकन वापस ले लिया. हालांकि बिंद अपनी पार्टी से नाराज हो गए तो इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना समर्थन दे दिया.
- कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तक स्थिति साफ हो जाएगी. एक अन्य सहयोगी दल भाकपा ने तीन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए हैं. पहले चरण में ही 2 सीटें ऐसी होंगी जहां महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में फाइट करेंगे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.