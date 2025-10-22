Bihar Election: बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी

जैसे-जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है. महागठबंधन में सब कुछ ठीक न होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, ऐसे में अचानक तेजस्वी यादव ने कुछ महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की चुनावी हवा में गर्माहट पैदा कर दी है. हाल ही में सूबे की जेडीयू-भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे. बिहार का सियासी इतिहास है कि यहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डालने बूथ पर पहुंचती हैं. ऐसे में आधी आबादी पर विपक्ष की भी नजर थी. पूरा प्लान तैयार कर आज तेजस्वी सामने आए. बीच चुनाव आरजेडी नेता ने महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं.

इसका असर वोटों पर पड़ेगा या नहीं, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा लेकिन राजनीतिक गलियारों में खलबली जरूर मच गई है. राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी. आज हम फिर एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं.

10 के जवाब में 30, तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक

आगे उन्होंने जीविका दीदी का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपनी यात्रा के दौरान कई जिलों में घूमकर आए और हर जगह जीविका दीदियों का समूह मिलता था. सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और उन्हें उनका अधिकार और सम्मान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है. हमने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करके निर्णय लिया है कि जितनी जीविका दीदियां हैं, उन सभी को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को हम 30,000 रुपये हर महीने करेंगे.

तेजस्वी की ताबड़तोड़ घोषणाएं

- तेजस्वी ने कहा कि ये कोई मामूली घोषणा नहीं है बल्कि कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग के अनुरूप फैसला है.

- जीविका दीदियों के बिना कोई काम पूरा नहीं हो पाता लेकिन उन्हें मिलता क्या है? यही नहीं, जीविका दीदियों की ओर से लिए लोन के सूद को भी माफ किया जाएगा.

- उन्हें 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. जीविका समूह की दीदीयों को दूसरे सरकारी कार्यों के लिए हर महीने 2 हजार रुपये भत्ता भी दिया जाएगा.

- तेजस्वी यादव ने आगे घोषणा की कि हर महीने 2.5 हजार, सालाना 30 हजार और 5 साल का डेढ़ लाख रुपया माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर दिया जाएगा.

- हमने पहले भी घोषणा की है कि बेटी (BETI) योजना, मां (MAA) योजना हम लाएंगे. बेटी योजना के तहत जब से हमारी बेटियां पैदा होगी तब से उन्हें आय दिलाने तक यह योजना चलेगी.

- मां (MAA) योजना भी लाई जाएगी जिसके तहत महिलाएं जिनके पास मकान नहीं है, उनके मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था करवाई जाएगी.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

आरजेडी नेता ने कहा कि संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है. कभी भी बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है. वेतन से हर महीने 18% GST काटा जाता है, महिला कर्मियों को जो 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती. हमारी घोषणा है कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा. शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो शोषण यह संविदा कर्मी झेल रहे हैं, उन्हें एक झटके में इससे मुक्त किया जाएगा और उन्हें स्थायी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम हम करेंगे.

महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों?

दरअसल, भाजपा और जेडीयू को उम्मीद है कि 75 लाख जीविका दीदियों की मदद से वे 2025 का चुनाव जीत लेंगे. इधर, तेजस्वी यादव 'मां' के नाम से अभियान चला रहे हैं. प्रियंका गांधी बिहार गईं तो भूमिहीन महिलाओं के लिए जमीन, हर जरूरतमंद महिला के लिए 2500 रुपये महीने की गारंटी और महिला सुरक्षा की बात कर आईं.

सबके महिला वोटरों को साधने की खास वजह है. पिछले चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले थे. साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले बिहार में 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिलाएं हैं. देशभर में भले ही यूथ वोटरों का बोलबाला हो लेकिन बिहार में 2014 के बाद देखा गया है कि महिला वोटरों के एकतरफा शिफ्ट होने से चुनाव का रुख बदल जाता है.

