Advertisement
trendingNow12970886
Hindi NewsExplainer

Bihar Election: बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी

Bihar Chunav RJD News: बिहार की 75 लाख महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपये मिले तो आरजेडी खेमे में खलबली मचना लाजिमी था. एक्सपर्ट एनडीए का बड़ा दांव मानने लगे थे. वैसे भी नीतीश कुमार 2005 से महिला वोटरों पर फोकस करते रहे हैं. अब तेजस्वी यादव ने अचानक बीच चुनाव सामने आकर बड़ी घोषणाएं कर दी हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bihar Election: बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी

जैसे-जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है. महागठबंधन में सब कुछ ठीक न होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, ऐसे में अचानक तेजस्वी यादव ने कुछ महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की चुनावी हवा में गर्माहट पैदा कर दी है. हाल ही में सूबे की जेडीयू-भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे. बिहार का सियासी इतिहास है कि यहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डालने बूथ पर पहुंचती हैं. ऐसे में आधी आबादी पर विपक्ष की भी नजर थी. पूरा प्लान तैयार कर आज तेजस्वी सामने आए. बीच चुनाव आरजेडी नेता ने महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं.  

इसका असर वोटों पर पड़ेगा या नहीं, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा लेकिन राजनीतिक गलियारों में खलबली जरूर मच गई है. राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी. आज हम फिर एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं. 

10 के जवाब में 30, तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक

Add Zee News as a Preferred Source

आगे उन्होंने जीविका दीदी का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपनी यात्रा के दौरान कई जिलों में घूमकर आए और हर जगह जीविका दीदियों का समूह मिलता था. सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और उन्हें उनका अधिकार और सम्मान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है. हमने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करके निर्णय लिया है कि जितनी जीविका दीदियां हैं, उन सभी को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को हम 30,000 रुपये हर महीने करेंगे. 

तेजस्वी की ताबड़तोड़ घोषणाएं

- तेजस्वी ने कहा कि ये कोई मामूली घोषणा नहीं है बल्कि कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग के अनुरूप फैसला है.

- जीविका दीदियों के बिना कोई काम पूरा नहीं हो पाता लेकिन उन्हें मिलता क्या है? यही नहीं, जीविका दीदियों की ओर से लिए लोन के सूद को भी माफ किया जाएगा.

- उन्हें 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. जीविका समूह की दीदीयों को दूसरे सरकारी कार्यों के लिए हर महीने 2 हजार रुपये भत्ता भी दिया जाएगा. 

- तेजस्वी यादव ने आगे घोषणा की कि हर महीने 2.5 हजार, सालाना 30 हजार और 5 साल का डेढ़ लाख रुपया माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर दिया जाएगा.

- हमने पहले भी घोषणा की है कि बेटी (BETI) योजना, मां (MAA) योजना हम लाएंगे. बेटी योजना के तहत जब से हमारी बेटियां पैदा होगी तब से उन्हें आय दिलाने तक यह योजना चलेगी.

- मां (MAA) योजना भी लाई जाएगी जिसके तहत महिलाएं जिनके पास मकान नहीं है, उनके मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था करवाई जाएगी.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

आरजेडी नेता ने कहा कि संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है. कभी भी बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है. वेतन से हर महीने 18% GST काटा जाता है, महिला कर्मियों को जो 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती. हमारी घोषणा है कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा. शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो शोषण यह संविदा कर्मी झेल रहे हैं, उन्हें एक झटके में इससे मुक्त किया जाएगा और उन्हें स्थायी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम हम करेंगे.

महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों?

दरअसल, भाजपा और जेडीयू को उम्मीद है कि 75 लाख जीविका दीदियों की मदद से वे 2025 का चुनाव जीत लेंगे. इधर, तेजस्वी यादव 'मां' के नाम से अभियान चला रहे हैं. प्रियंका गांधी बिहार गईं तो भूमिहीन महिलाओं के लिए जमीन, हर जरूरतमंद महिला के लिए 2500 रुपये महीने की गारंटी और महिला सुरक्षा की बात कर आईं. 

पढ़ें: पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे

सबके महिला वोटरों को साधने की खास वजह है. पिछले चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले थे. साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले बिहार में 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिलाएं हैं. देशभर में भले ही यूथ वोटरों का बोलबाला हो लेकिन बिहार में 2014 के बाद देखा गया है कि महिला वोटरों के एकतरफा शिफ्ट होने से चुनाव का रुख बदल जाता है.  

पढ़ें: रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Bihar chunav

Trending news

66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?