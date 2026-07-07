/जब मौत को मात देकर इंडोनेशिया के दो सबसे बड़े नेताओं को भारत ले आए थे बीजू पटनायक

इंडोनेशिया में एक समय भयंकर आर्थिक मंदी छाई, तब वहां के राष्ट्रपति ने गणेशजी को अपनी मुद्रा पर स्थान दिया. आज भी इंडोनेशिया के 20 हजार रुपिया की मुद्रा पर गणेश जी विराजमान रहे हैं. इंडोनेशिया की करेंसी को रूपियाह कहते हैं. भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है. 20 हजार की नोट पर सामने भगवान गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर छपा करती थी, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं. साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर है. देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं.

इंडोनेशिया की सरकार ने 1998 में यह नोट जारी किए थे. हालांकि, गणेश जी की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशिया का नोट 10 साल तक प्रचलन में रहने के बाद 2008 के अंत में बंद कर दिया गया था.