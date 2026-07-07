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जब मौत को मात देकर इंडोनेशिया के दो सबसे बड़े नेताओं को भारत ले आए थे बीजू पटनायक

इंडोनेशिया की आजादी में बीजू पटनायक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के अनुरोध पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विमानचालक बीजू पटनायक ने अपनी पत्नी ज्ञान पटनायक (सह चालक) के साथ मिलकर इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुतान शहरिर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत लाया था.

Written ByHaresh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:35 PM IST
जब मौत को मात देकर इंडोनेशिया के दो सबसे बड़े नेताओं को भारत ले आए थे बीजू पटनायक

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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