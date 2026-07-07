/जब मौत को मात देकर इंडोनेशिया के दो सबसे बड़े नेताओं को भारत ले आए थे बीजू पटनायक

इंडोनेशिया की आजादी में बीजू पटनायक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के अनुरोध पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विमानचालक बीजू पटनायक ने अपनी पत्नी ज्ञान पटनायक (सह चालक) के साथ मिलकर इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुतान शहरिर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत लाया था. इस साहसिक कार्य के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूमिपुत्र (धरती का बेटा) की उपाधि दी थी.
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बीजू पटनायक ने अपनी पत्नी ज्ञान पटनायक के साथ इस खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था. इसे अंजाम देते समय पटनायक का विमान डच सेना के निशाने पर आ चुका था. इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने पर इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम को दुनियाभर से भरपूर समर्थन मिला था.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर इंडोनेशिया भारत के साथ है. पहलगाम में आतंकी घटना के समय भी इंडोनेशिया मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी वारदात की निंदा की थी. पहलगाम हमले के समय भारत का साथ देने के लिए इंडोनेशिया की प्रशांसा की. उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं. बता दें कि पहलगाम हमले के समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान को खूब खरी-खोटी सुनाया था.
इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है. इसके बावजूद वहां के लोग आज भी हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं. इंडोनेशिया में घर-घर में हिंदू धर्म रचा-बसा है. वहां के लोग रामयाण का मंचन करते हैं. प्रति वर्ष सैकड़ों की संख्या में इंडोनेशिया के कलाकार भारत में रामायण- महाभारत का मंचन करने आते रहे हैं.
एक बार पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल ने इंडोनेशिया के लोगों से पूछा कि आप सब मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं. फिर रामायण का मंचन क्यों. तब वहां के लोगों ने कहा- हमने धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली. हिंदुत्व हमारी पहचान और संस्कृति है. बता दें कि इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है.
इंडोनेशिया में एक समय भयंकर आर्थिक मंदी छाई, तब वहां के राष्ट्रपति ने गणेशजी को अपनी मुद्रा पर स्थान दिया. आज भी इंडोनेशिया के 20 हजार रुपिया की मुद्रा पर गणेश जी विराजमान रहे हैं. इंडोनेशिया की करेंसी को रूपियाह कहते हैं. भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है. 20 हजार की नोट पर सामने भगवान गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर छपा करती थी, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं. साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर है. देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं.
इंडोनेशिया की सरकार ने 1998 में यह नोट जारी किए थे. हालांकि, गणेश जी की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशिया का नोट 10 साल तक प्रचलन में रहने के बाद 2008 के अंत में बंद कर दिया गया था.
इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम गरुड़ एयरलाइन है. बता दें कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है.
इंडोशिया के बाली द्वीप पर आज भी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है. वहां काफी संख्या में हिंदू मंदिर हैं। बाली द्वीप इंडोनेशिया जाने वालों के लिए पर्यटन का सबसे बड़ा स्थल है. इंडोनेशिया में 1170 साल पुराना प्राम्बानन मंदिर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी है. भारत के पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर की प्राचीन विरासत को फिर से वापस लाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि उसके पुराने वैभव और प्राचीन गौरव को वापस लाया जा सके.
इंडोनेशिया के निवासियों पर रामायण का यहां इतना गहरा प्रभाव है कि देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों तक की नक्काशी पर रामकथा के चित्र आसानी से मिल जाते हैं.