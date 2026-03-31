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Hindi NewsExplainerचीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया था सीक्रेट मिशन? बाद में इंडोनेशिया ने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा

चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया था सीक्रेट मिशन? बाद में इंडोनेशिया ने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा

भारत - चीन युद्ध का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने बड़े आराम से ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक को सीआईए से जोड़ दिया. विवाद बढ़ा तो सफाई देने लगे. कौन थे बीजू पटनायक? क्यों इंडोनेशिया ने उन्हें भूमिपुत्र सम्मान दिया था? नेहरू ने उन्हें दिल्ली में सीक्रेट मिशन क्यों दिया था?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:59 AM IST
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बीजू पटनायक और नेहरू (फाइल फोटो)
बीजू पटनायक और नेहरू (फाइल फोटो)

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का CIA कनेक्शन बताकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने कैमरे पर आरोप लगाया कि 1962 में चीन का युद्ध नेहरू ने अमेरिका के पैसे से, सीआईए एजेंट्स के साथ मिलकर लड़ा था. उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा के तत्कालीन सीएम बीजू पटनायक अमेरिका सरकार, नेहरू और सीआईए के बीच एक कड़ी थे. बाद में नवीन पटनायक ने दुबे को सुनाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता होगा कि जब बीजू बाबू ओडिशा के मुख्यमंत्री थे तब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने दिल्ली में उन्हें अपने दफ्तर के बगल एक दफ्तर दे रखा था ताकि चीन हमले के दौरान रणनीति बनाने में मदद मिल सके. 

पूर्व सीएम नवीन बाबू ने कहा कि उस समय मैं करीब 13 साल का था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू बाबू कितने गुस्से में थे और उसे रोकने के लिए कितनी कोशिशें की थीं. उन्होंने कहा कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सांसद को किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए. बाद में दुबे सफाई देने लगे. ऐसे में बीजू पटनायक के बारे में जानना जरूरी है 

इंडोनेशिया ने बीजू बाबू को क्यों दिया 'भूमिपुत्र' सम्मान

आधुनिक ओडिशा (उड़ीसा) के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध राजनेता और उद्योगपति बीजू पटनायक स्नातक की पढ़ाई अधूरी छोड़ कर पायलट बन गए थे. दूसरे विश्वयुद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की वायु सेना में काम किया. युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने राजनीति और उद्योग दोनों क्षेत्रों में प्रवेश किया. उन्होंने 'कलिंग इन्टरप्राइजेज' की स्थापना की और 'कलिंग एयर लाइन' नामक हवाई बेड़ा खड़ा किया.

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1945 में बीजू पटनायक अपने साहसिक कार्य के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ चुके थे. जापानियों के हाथों पराजित डच अधिकारी युद्ध के बाद इंडोनेशिया पर फिर कब्जा कर वहां के बड़े नेताओं को देश से बाहर ले जाने की योजना बना रहे थे, तब नेहरू के कहने पर बीजू पटनायक अकेले जहाज लेकर जकार्ता पहुंचे और प्रमुख नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाल लाए. इस उपकार के लिए इंडोनेशिया ने उन्हें अपना सर्वोच्च 'भूमिपुत्र' का सम्मान दिया था.

श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय सेना को उतारा

इसी प्रकार 1948 में जब कबाइलियों और छद्म वेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो भारतीय सेना को सबसे पहले श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बीजू पटनायक ने ही उतारा था. 

चीन युद्ध और बीजू पटनायक 

1960 के बाद वे चुनावी राजनीति में एक्टिव हुए और उड़ीसा (ओडिशा) के मुख्यमंत्री बने. उनकी क्षमता और योग्यता देखकर 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नेहरू ने बीजू को दिल्ली बुला लिया और वे 'गोपनीय' कार्यों में प्रधानमंत्री की सहायता करते रहे. असल में अनौपचारिक रूप से बीजू बाबू नेहरू के डिफेंस एडवाइजर माने जाते थे क्योंकि वह न केवल साहसी पायलट थे बल्कि भरोसेमंद सहयोगी भी थे. 

कामराज योजना के सूत्रधार थे पटनायक

सुरेंद्र किशोर अपनी किताब 'सियासत की दास्तान' में लिखते हैं कि 1963 की चर्चित कामराज योजना के सूत्रधार भी बीजू पटनायक ही थे. इस योजना के तहत कई इस्तीफे हुए थे. योजना बनी थी कि देश के कुछ प्रमुख सत्ताधारी सरकार से निकलकर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाएं. कई प्रमुख सत्ताधारियों को केंद्र और राज्य सरकारों से हटाकर संगठन के काम में लगाया गया फिर भी 1967 के चुनाव में उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिला. लोकसभा में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या 1962 की अपेक्षा 1967 में घट गई. के. कामराज तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. यह चीन युद्ध के बाद का दौर था. 

संसद का सत्र समाप्त होने के बाद 1963 के मध्य में प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर गए थे. वहां बीजू पटनायक से उनकी मुलाकात हुई. वहां से लौटने के बाद पटनायक ने मोरारजी देसाई को जवाहर के साथ हुई मुलाकात की बात बताई. उस बातचीत में पटनायक ने नेहरू को एक योजना सुझाई थी, जो बाद में 'कामराज योजना' के नाम से मशहूर हुई. कामराज ने अपनी ओर से वह योजना 1963 के जून के अंत या जुलाई में आगे रखी. वैसे, 'कामराज योजना' के तहत जिन नेताओं को सरकार से हटाकर पार्टी के कामों में लगाया गया, उनमें बीजू पटनायक और मोरारजी देसाई भी शामिल थे. 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय के बाद यह धारणा बन रही थी कि जनता के बीच कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा था. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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