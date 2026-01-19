2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान...UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', बुलेट स्पीड वाली यात्रा के क्या हैं मायने?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की सोमवार को अचानक और बेहद संक्षिप्त भारत यात्रा ने कूटनीतिक हलकों में गहरी हलचल पैदा कर दी है. दुनिया के सबसे प्रभावशाली और संपन्न नेताओं में शुमार शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की भारत यात्रा केवल ढाई घंटे चली, लेकिन इस छोटी मुलाकात के पीछे छिपे राजनैतिक और रणनीतिक संदेश काफी बड़े माने जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, उनकी यह विज़िट बेहद गोपनीय रूप से तैयार की गई थी. तय समय के भीतर ही उन्होंने भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, और ऊर्जा व निवेश सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को नई दिशा देने पर सहमति जताई. इसके लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर काम करने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए गए. बैठक में अंतरिक्ष सहयोग को भी मजबूती मिली. दोनों देशों ने दो लॉन्च सुविधाओं के उपयोग और सैटेलाइट निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं में नई संभावनाएं खुलेंगी.

UAE ने गुजरात में विकास में निवेश और सहयोग का आश्वासन दिया

ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए UAE ने भारत को हर साल 0.5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी (LNG) आपूर्ति करने पर सहमति दी है. इस समझौते के साथ UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिससे भारत की गैस आपूर्ति सीरीज को और भी मजबूती मिलेगी. आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से UAE ने गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (Dholera SIR) के विकास में निवेश और सहयोग का आश्वासन दिया. यह क्षेत्र भारत के उभरते औद्योगिक और तकनीकी केंद्रों में से एक माना जा रहा है. सुरक्षा मुद्दों पर भी दोनों देशों की समान दृष्टि दिखी. नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया. दोनों देशों ने सुरक्षा और खुफिया सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई.

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा पर फोकस

भारत और यूएई के बीच हुए इस समिट में डिफेंस और टेक्नीक पर विशेष जोर दिया गया है. दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे की सामरिक रक्षा साझेदारी को ध्यान में रखते हुए हाथ मिलाया है. स्पेस में कंबाइड ऑपरेशन के तहत दोनों देश मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर प्लान बनाएंगे. इसके साथ ही, भारत और UAE ने नागरिक एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाशने का निर्णय लिया है. यूएई से आए इस विशेष डेलिगेशन में अबू धाबी और दुबई के शाही परिवारों के सदस्यों सहित यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान भी शामिल रहे.

इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और फूड सिक्योरिटी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच खाद्य सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है. इसके तहत, यूएई भारत में कृषि उत्पादन, आपूर्ति सीरीज और खाद्य प्रसंस्करण ढांचे को मजबूत करने में निवेश करेगा. इसके परिणामस्वरूप भारतीय किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक तकनीक और स्थिर खरीदार मिलेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ने की संभावना है. दूसरी ओर, यूएई की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि भारत से कृषि आपूर्ति अधिक सुगम और विश्वसनीय बनेगी. एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में, भारत और यूएई ‘डेटा एंबेसी’ (Data Embassy) की अवधारणा पर भी काम करेंगे.

कल्चरल हेरिटेज और स्थानीय पीस

यूएई में रहने वाले लगभग 4.5 मिलियन भारतीयों के लिए अबू धाबी में जल्द ही ‘हाउस ऑफ इंडिया’ स्थापित किया जाएगा. यह एक ऐसा सांस्कृतिक और सहयोग केंद्र होगा, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साझा विरासत, संस्कृति और आधुनिक साझेदारी को प्रदर्शित करेगा. भारतीय और यूएई नेतृत्व के बीच हुई हालिया उच्चस्तरीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर विचार साझा किए और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर सहमति जताई.

यह भी पढ़ेंः काबुल में भीषण धमाका, रेस्टोरेंट के उड़े परखच्चे; क्या निशाने पर थे चीनी नागरिक?