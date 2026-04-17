महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल पर बहस चल रही थी... राहुल गांधी ने खोल दिया किस्सों का पिटारा

Rahul Gandhi stories: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने इसे बीजेपी की तानाशाही वाला विधेयक बताया. राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल से महिलाएं सशक्त यानी मजबूत नहीं होंगी. अपनी बात कहते-कहते राहुल गांधी बचपन के किस्से सुनाने लगे. उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए बचपन की यादों का पिटारा खोल दिया.
Trending Photos
Rahul Gandhi Childhood stories in Parliament: लोकसभा में महिलाओं को जल्द से जल्द आरक्षण देने के लिए संसद में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान से पहले मैराथन सियासी बहस हुई. परिसीमन पर चर्चा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सदन में दो कहानियां भी सुनाईं. उनके मुताबिक ये कहानियां उनके बचपन से जुड़ी थीं.
महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल गांधी अपने बचपन की यादों में खो गए. उन्होंने अपने बचपन का निजी किस्सा सुझाते हुए कहा, 'बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और ये डर उन्हें और उनकी बहन प्रियंका गांधी को लंबे समय तक परेशान करता था. हम छोटे थे, जहां अंधेरा होता था हम नहीं जाते थे. मेरी दादी को ये बात पता चली. इसके बाद उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली कि मेरा डर हमेशा के लिए दूर हो गया.'
अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मैं जब छोटा था, अपने गार्डन में जाने से डरता था. हमारे घर के पास एक बड़ा कुत्ता था, वो मुझ पर और बहन पर अक्सर गुर्राता था. इसलिए रात के समय बगीचे की तरफ जाने से डरता था. मैंने अपने डर के बारे में दादी को बताया, तो उन्होंने ऐसी सीख दी जो आज भी मेरे साथ है. मुझे ताकत देती है.'
राहुल गांधी ने आगे कहा, 'एक दिन मेरी दादी मुझे हाथ पकड़कर रात में बगीचे तक ले गईं. दादी ने मुझसे कहा, अब तुम यहां से नहीं हिलोगे. फिर वो चली गई. मैं घबरा गया. मेरी हवा निकल गई. दादी चली गई. मैं वहां मुश्किल से कुछ मिनट अकेला रहा, लेकिन लगा कि कई घंटे हो गए. मेरे पैर कांप रहे थे, तभी दादी मां आईं. उन्होंने पूछा, 'तुम डर क्यों रहे हो? मैंने कहा, बगीचे में सांप हो सकता है, कुत्ता आ सकता है. इसलिए डर रहा हूं.'
उन्होंने कहा कि तब उन्होंने कहां, 'तुम सिर्फ दिमाग और सोच से डर रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए क्योंकि सच अंधेरे में रहता है. तुमको उसके अंदर जाने से डर लगता है क्योंकि तुम सच नहीं जानना चाहते. हालांकि बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो अहसास हुआ कि वो क्या कहना चाहती थी. वो था सत्यम शिवम सुंदरम्. यानी, जब तुम अंधेरे में जाओगे, तो तुम्हें सच पता चलेगा. बाद में जब मैं बगीचे में जाता था तो वो मुझे सत्य अहिंसा की बातें बताती थीं. हालांकि कभी-कभी सच कड़वा होता है, लेकिन उसकी चिंता मत करो. उसी तरह आज सदन में कहूंगा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है. ये उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा.'
आगे राहुल गांधी ने एक मैजिक शो की कहानी सुनाई. आरक्षण के नाम पर बात करते करते वो यादों में डूबे फिर उतराए तो नई कहानी सुनाने लगे. स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए मुद्दे पर बोलने के लिए कहा तो बोले- 'सर, सुनिए, आपको मजा आएगा.'
राहुल गांधी ने कहा, 'एक जादूगर बच्चों को बहुत से जादुई करतब दिखाकर लुभाता है. वैसा ही करतब आज दिखाने की कोशिश हो रही है. फिर मैं वापस गार्डन वाली कहानी सुनाता हूं. दादी ने कहा था कि सुनो, राहुल, मैं चाहती हूं कि तुम डरने के बजाए अंधेरे में देखना सीखो. अंधेरा में ही असली ताकत है. यह बढ़िया पॉलिटिकल लेसन है, जो असली ताकत होती है वो छिपकर काम करती है, अपने आप को दिखाती नहीं है. मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि सभी जानते हैं कि असली जादूगर कौन है. इसके बाद सदन में हंगामा हो गया.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.