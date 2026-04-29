सबरीमाला मंदिर में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को बताया 'शबरी', SC ने पूछा- भगवान को मानती भी हो?

SC hearing on Sabarimala women entry highlights: धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश से जुड़े संवैधानिक सवालों पर विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई में बुधवार को रामायण की शबरी का जिक्र आया, जिन्होंने भगवान राम को प्रेमवश अपने जूठे बेर खिलाए थे. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मन्दिर में एंट्री करने वाली बिंदु अम्मिनी और कनकदुर्गा की पैरवी कर रहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने इसका जिक्र किया. हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि जिन महिलाओं ने मंदिर में एंट्री की थी, क्या वो सच मे भगवान को मानती भी हैं. अगर नहीं, तो फिर वो मंदिर की परंपरा को कैसे चुनौती कैसे दे रही हैं.

शबरी-भगवान राम के मिलन का जिक्र

सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के पक्ष में दलील रखते हुए इंदिरा जय सिंह ने कहा, 'हम सब ने रामायण पढ़ी है उसमें शबरी का जिक्र आता है. वह महिला, जो भगवान राम का लंबे वक्त तक इंतजार करती रही. जब वो राम से मिली तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था. उसने तय किया कि वह उन्हें बेर भेंट करेगी, लेकिन उसे चिंता हुई कि कहीं बेर कड़वे न हों. इसलिए उसे हर बेर को पहले चखकर देखा और जो कड़वा होता उसे अलग कर दिया.'

'बिंदु मंदिर में गई तो हंगामा हुआ'

इंदिरा जय सिंह ने कहा, 'यहां बिंदु नाम की महिला 40 साल की उम्र में जब मंदिर में गई तो मंदिर की शुद्धि की गई. हंगामा हुआ. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सुरक्षा भी मिली. लेकिन उसकी दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई. वह भी एक शबरी ही है. तब फिर उसे मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है.'

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कोर्ट के सवाल-जवाब

जस्टिस नागरत्ना: क्या वो भगवान की भक्त हैं?

इंदिरा जय सिंह: अगर वो कहें कि आत्ममंथन के लिए मंदिर गई थीं तो क्या यह अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा.

जस्टिस नागरत्ना: यानी भक्त न होने के बावजूद वो सिर्फ इसलिए गईं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजात दे दी थी. हम आत्ममंथन का सम्मान करते हैं. पर यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए.

जस्टिस नागरत्ना: हिंदू संस्कृति में कुछ जगह यह भी परंपरा है कि जब घर में जन्म या मृत्यु होती है, तो लोग मंदिर नहीं जाते. फिर तो लोग इस पर भी याचिका दायर करेंगे कि हमें तब भी मंदिर जाना है.

जिनकी आस्था नहीं, वो मंदिर में एंट्री का हक क्यों मांग रहे?

जस्टिस नागरत्ना ने ये भी कहा, 'उत्तर भारत में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था नहीं रखता, तब वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार कैसे मांग सकता है. मंदिर में प्रवेश के अधिकार पर फैसला करते समय ये देखना भी जरूरी है कि ऐसा अधिकार मांगने वाला व्यक्ति कौन है, वो भगवान का भक्त है भी या नहीं.'

'सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते'

बुधवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को कमजोर या खोखला नहीं किया जा सकता. जो रस्में और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, उन्हें यूं ही नहीं खत्म कर सकते हैं. आस्था और अंतरात्मा से जुड़े मामलों पर कोर्ट में बहस नहीं होनी चाहिए. इनकी कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.

सबरीमाला विवाद क्या है?

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर परंपरागत रूप से प्रतिबंध है. इसे चैंलेज करते हुए 2 जनवरी 2019 को तड़के सुबह 3:45 बजे 50 साल से कम उम्र की बिंदु अमिनी और कनकदुर्गा मंदिर तक पहुंचीं थीं. दोनों ने भगवान अय्यप्पा स्वामी के दर्शन किए थे. अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए दोनों ने आधी रात को मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू की थी. उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उनके साथ कुछ पुलिसवाले यूनिफॉर्म और कई सिविल ड्रेस में थे.

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