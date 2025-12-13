'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 किलो वजन हुआ कम

Goa Night Club Dancer: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग की घटना के बाद लगातार नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. वहीं नाइट क्लब में डांस करने वाली डांसर क्रिस्टीना के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पत्नी हादसे की वजह से गहरे सदमे में है. क्लब में लगी आग की वजह से 25 लोग जिंदा जल गए थे. क्रिस्टीना के पति मिखाइल बुकिन का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले 6 दिन के दौरान ठंग से सो नहीं पाई है और उसने घर से निकलना तक बंद कर दिया है. इतना ही नहीं वो इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और लगातार रोए जा रही है, जिसकी वजह से उसका 5 किलोग्राम वजन भी कम हो गया है.

क्या बोले क्रिस्टीना के पति?

मिखाइल बुकिन ने कहा 'इस हादसे की वजह से उनकी जीवन उजड़ गया है, भीषण आग में 25 लोग मारे गए लेकिन मेरी पत्नी जिंदा ही मर गई यानि की जिंदा लाश बन गई है'. क्रिस्टीना के पति ने इस पूरे हादसे को परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय बताते हुए मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर किया. गोवा क्लब में आग की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. हादसे की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अभी तक 60 लोगों के बयान दर्ज किए हैं तो वहीं कुछ लोगों की हिरासत का समय पूरा होने के बाद उनको कोर्ट में भी पेश किया गया है. इस पूरे हादसे से जुड़े पहलुओं को जानने के लिए गोवा पुलिस ने 12 दिसंबर को क्रिस्टीना का भी बयान दर्ज किया था.

क्या है पूरा मामला?

सौरभ और गौरव नाम के लूथरा ब्रदर्स की तरफ से चलाए जाने वाले क्लब में लगी भीषण आग त्रासदी में बदल गई. जिसके बाद गैर इरादतन हत्या के आरोपी लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से देश छोड़कर फरार हो गए. हालांकि, जब क्लब में आग लगी तब वो दिल्ली में थे. घटना के बाद लूथरा के परिवार ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. वहीं दूसरी तरफ देश छोड़कर भागे लूथरा बंधुओं को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लेकर भारत भेजने की कानून प्रक्रिया को पूरा करना शुरू कर दिया है.

