Advertisement
trendingNow13039628
Hindi Newsदेशपत्नी जिंदा लाश बन गई... गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 किलो वजन हुआ कम

'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 किलो वजन हुआ कम

Birch by Romeo Lane nightclub: क्रिस्टीना के पति ने इस पूरे हादसे को परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय बताते हुए मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर किया. गोवा क्लब में आग की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. हादसे की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अभी तक 60 लोगों के बयान दर्ज किए हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 13, 2025, 03:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 किलो वजन हुआ कम

Goa Night Club Dancer: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग की घटना के बाद लगातार नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. वहीं नाइट क्लब में डांस करने वाली डांसर क्रिस्टीना के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पत्नी हादसे की वजह से गहरे सदमे में है. क्लब में लगी आग की वजह से 25 लोग जिंदा जल गए थे. क्रिस्टीना के पति मिखाइल बुकिन का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले 6 दिन के दौरान ठंग से सो नहीं पाई है और उसने घर से निकलना तक बंद कर दिया है. इतना ही नहीं वो इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और लगातार रोए जा रही है, जिसकी वजह से उसका 5 किलोग्राम वजन भी कम हो गया है. 

क्या बोले क्रिस्टीना के पति?
मिखाइल बुकिन ने कहा 'इस हादसे की वजह से उनकी जीवन उजड़ गया है, भीषण आग में 25 लोग मारे गए लेकिन मेरी पत्नी जिंदा ही मर गई यानि की जिंदा लाश बन गई है'. क्रिस्टीना के पति ने इस पूरे हादसे को परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय बताते हुए मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर किया. गोवा क्लब में आग की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. हादसे की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अभी तक 60 लोगों के बयान दर्ज किए हैं तो वहीं कुछ लोगों की हिरासत का समय पूरा होने के बाद उनको कोर्ट में भी पेश किया गया है. इस पूरे हादसे से जुड़े पहलुओं को जानने के लिए गोवा पुलिस ने 12 दिसंबर को क्रिस्टीना  का भी बयान दर्ज किया था.

क्या है पूरा मामला?
सौरभ और गौरव नाम के लूथरा ब्रदर्स की तरफ से चलाए जाने वाले क्लब में लगी भीषण आग त्रासदी में बदल गई. जिसके बाद गैर इरादतन हत्या के आरोपी लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से देश छोड़कर फरार हो गए. हालांकि, जब क्लब में आग लगी तब वो दिल्ली में थे. घटना के बाद लूथरा के परिवार ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. वहीं दूसरी तरफ देश छोड़कर भागे लूथरा बंधुओं को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लेकर भारत भेजने की कानून प्रक्रिया को पूरा करना शुरू कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Goa Night Club Fire

Trending news

मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
BJP action
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
parliament attack 2001 anniversary
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
Thane
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
Dilip Ghosh
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
Kashmir
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक