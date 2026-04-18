कर्नाटक में बर्ड फ्लू का कहर, H5N1 वायरस की हुई पुष्टि; गड्ढे में दफनाई गईं 7,000 से ज्यादा मुर्गियां

Bird Flu Case In Karnataka: कर्नाटक में बर्ड फ्लू का मामला देखने को मिला है. यहां के एक पोल्ट्री फार्म में इस वायरस की पुष्टि हुई है. फ्लू के चलते 7,444 मुर्गियों को मारकर एक गड्ढे में दफनाया गया.
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Karnataka Bird Flu Case : कर्नाटक में इस साल 2026 में एवियन इन्फ्लुएंजा (H5N1) का पहला मामला देखने को मिला है. मुथुर गांव के एक पोल्ट्री फार्म में इस वायरस की जानकारी मिली. घटना को देखते हुए तुरंत हेल्थ अलर्ट जारी किया गया और इसके रोकथाम के उपाय शुरू किए गए. अधिकारियों के मुताबिक फार्म में मुर्गियों के रूटीन चेकअप के दौरान 14 अप्रैल 2026 को पहली बार संक्रमण की पहचान की गई थी.
चेकअप के दौरान H5N1 की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने इसे फैलने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की. वहीं आपातकालीन नियंत्रण उपायों के तहत 16 अप्रैल 2026 को 7,444 मुर्गियों को मारकर एक निर्धारित गड्ढे में सुरक्षित रूप से दफनाया गया. पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों को इस ऑपरेशन की निगरानी करने और सख्त बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करने के लिए घटनास्थल पर तैनात किया गया.
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अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर 10 पोल्ट्री वर्कर्स को क्वारंटाइन में रखा है. साथ ही आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही सर्विलांस एरिया में 54 चिकन की रिटेल शॉप्स और 36 आसपास के गांवों की पहचान की है और स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी और प्रिवेंटिव मेजर्स लागू करने का आदेश दिया है. विशेषज्ञों को संदेह है कि हेसरघट्टा क्षेत्र में स्थित एक पास के वॉटर यूनिट ने इस वायरस में भूमिका निभाई हो सकती है. यह झील प्रवासी और जंगली पक्षियों को आकर्षित करती है, जो अक्सर एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के कैरियर होते हैं और डोमेस्टिक पोल्ट्री में संक्रमण फैला सकते हैं.
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अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्मर्स और आसपास के लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और पक्षियों की किसी भी असामान्य मृत्यु की सूचना तुरंत देने का आग्रह किया है. हालांकि, अभी तक इंसान से जुड़े ऐसे किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है. किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं.
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