महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, 100 मुर्गियों की मौत से हड़कंप; मारे जाएंगे 25 हजार पक्षी

मुंबई: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) संकट के बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है और महाराष्ट्र के ठाणे जिले (Thane District) में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में करीब 100 मुर्गियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है. ठाणे के डीएम और कलेक्टर राजेश जे. नार्वेकर ने बताया कि बर्ड फ्लू (Bird Flu) के खतरे को देखते हुए मुर्गियों के नमूने पुणे की एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं. ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ भाऊसाहेब डांगडे ने बताया है कि मुर्गियों की मौत एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा के कारण हुई थी.

बर्ड फ्लू (Bird Flu) के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और प्रभावित पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 25 हजार पक्षियों को मारा जाएगा. ठाणे के डीएम और कलेक्टर राजेश जे. नार्वेकर ने बताया, 'ठाणे जिले के शाहपुर तहसील के वेहलोली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई. बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उनके नमूने पुणे की एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं.'

उन्होंने बताया, 'अगले कुछ दिनों में प्रभावित पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 25 हजार पक्षियों को मारा जाएगा. जिला पशुपालन विभाग को संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने का आदेश दिया गया है.

Around 25,000 birds falling in a kilometre radius of the affected poultry farm will be killed within the next few days. The district animal husbandry department has been ordered to take measures to control the infection: Thane DM & Collector Rajesh J. Narvekar

