न्याय का बंद कमरा: जजों के मानसिक तनाव और निजी जिंदगी का कड़वा सच!

भारतीय न्यायपालिका को अक्सर उसकी भव्यता से देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊंचे स्तंभ, हाईकोर्ट की ऐतिहासिक इमारतें और जज के हथौड़े की धमक. लेकिन इस भव्य पर्दे के पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई छिपी है, जो न्याय व्यवस्था को संभालने वाले इंसानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है.

जिला अदालतों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक, हमारे जज एक ऐसे मानसिक दबाव में जी रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है. दिल्ली के 30 साल के युवा जुडिशियल अफसर अमन कुमार शर्मा की असमय और दुखद मौत ने इस खामोशी को तोड़ दिया है. इसने हमें एक बेहद जरूरी और कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर किया है. यह एक ऐसी घटना है जो याद दिलाती है कि जज की पोशाक के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसे दर्द होता है, जो थकता है और जो अकेलेपन के बोझ तले टूट भी सकता है.

जजों को क्यों समझा जाता है मशीन?

लंबे समय से हमारा समाज जजों को एक ऐसी मशीन समझता आया है जिसमें कोई भावनाएं नहीं होतीं. लोग उम्मीद करते हैं कि वे ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट रूम में आएं, दिनभर सैकड़ों मुकदमों की अंतहीन बहस सुनें, और फिर देर रात तक अपने केबिन में काम करें. इसके बाद भी काम खत्म नहीं होता, वे फाइलों का अंबार दिमाग में अपने घर ले जाते हैं ताकि अगली सुबह की तैयारी कर सकें.

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इस अंतहीन काम के चक्कर में उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है. एक सामान्य पारिवारिक जीवन, वीकेंड (शनिवार-रविवार) का आराम या खुद की सेहत के लिए वक्त निकालना, देश के ज्यादातर जजों के लिए एक सपना जैसा बन चुका है. वे सुबह से रात तक फाइलों के पहाड़ के नीचे दबे रहते हैं, जहां न उन्हें खुलकर सांस लेने का मौका मिलता है और न ही मानसिक शांति.

जजों के काम का दबाव कम करने का कोई जरिया नहीं

हमारी अदालती व्यवस्था में जजों के मानसिक तनाव को दूर करने का कोई जरिया नहीं है. आज के समय में जहां प्राइवेट कंपनियों और अन्य सरकारी नौकरियों में काम के तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर बात होने लगी है, वहीं न्यायपालिका आज भी पुरानी सोच में जकड़ी है. यहां जजों से उम्मीद की जाती है कि वे हर हाल में गंभीर और शांत बने रहें. एक जज समाज या बदनामी के डर से अपनी घबराहट, एंग्जायटी या पारिवारिक तनाव के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाता. उन्हें डर होता है कि ऐसा करने पर उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाएंगे. यह अकेलापन बेहद खतरनाक है. जज रोज समाज की सबसे बड़ी बुराइयों और दुखों को देखते हैं, जैसे अपराध, टूटी हुई शादियां और संपत्ति के खूनी झगड़े. लेकिन उन्हें खुद इन दुखों के बोझ को हल्का करने का कोई रास्ता नहीं मिलता.

कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) के फुल-टाइम सेक्रेटरी के रूप में तैनात जज अमन कुमार शर्मा की दुखद घटना यह दिखाती है कि इस सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग कितने मानसिक दबाव में हैं. हालांकि शुरुआती जांच और परिवार की बातें पारिवारिक तनाव और आपसी विवादों की ओर इशारा करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि जब किसी जज पर कोई निजी या मानसिक संकट आता है, तो सिस्टम के पास उन्हें संभालने या सहारा देने का कोई मजबूत रास्ता नहीं होता.

अगर कानून की इतनी गहरी समझ रखने वाला एक बेहतरीन दिमाग, जिसका काम ही दूसरों के विवाद सुलझाना और पीड़ितों की रक्षा करना था, खुद को ऐसे मोड़ पर पाता है जहां जिंदगी भारी लगने लगे, तो यह हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है. यह साबित करता है कि कामयाबी, ऊंची पढ़ाई और बड़ा पद भी किसी इंसान को मानसिक तनाव और अंदरूनी अकेलेपन के दर्द से नहीं बचा सकते.

इस गंभीर संकट को सुधारने के लिए भारतीय कानूनी व्यवस्था को केवल 'काम के टारगेट' के बजाय 'इंसानियत' के नजरिए से सोचना होगा. हमें कुछ ऐसे जमीनी बदलाव करने होंगे जो जजों की निजी जिंदगी की रक्षा हो सके .

हर हाई कोर्ट में एक ऐसा विभाग बनना चाहिए, जहां जज बिना किसी डर के अपने मानसिक तनाव पर डॉक्टरों से बात कर सकें और उनकी बातें पूरी तरह गुप्त रखी जाएं.

एक दिन में जजों के सामने आने वाले केसों की संख्या सीमित होनी चाहिए, ताकि किसी जज को एक ही दिन में 100 से 150 केस न देखने पड़ें.

जजों के लिए उनके परिवार और निजी जीवन का समय तय होना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि शनिवार और रविवार का समय सिर्फ घर पर बैठकर फैसले लिखने में ही न बीत जाए.

आखिर में, भारत की न्यायपालिका की ताकत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जा सकती कि उसने कितने लाख मुकदमों का फैसला सुनाया या कितनी तेजी से काम किया. इसकी असली ताकत इस बात में है कि कुर्सी पर बैठने वाले जज मानसिक और शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ और खुश हैं. थका हुआ, परेशान और अकेला इंसान कभी सही न्याय नहीं कर सकता. अगर हम अपने जजों से उनकी शांति, उनका परिवार और उनका सुख छीनकर सिर्फ काम की उम्मीद करते रहेंगे, तो हम न्याय का सिस्टम नहीं चला रहे, बल्कि एक ऐसी मशीन चला रहे हैं जो खुद को बनाने वालों को ही निगल रही है. समय आ गया है कि पूरा देश और यह सिस्टम जागे, इससे पहले कि कोई और आवाज इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाए.