वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी नीलिमा पर लगा 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी नीलिमा पर लगा 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप

Pawan Khera Wife Voter ID Card: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है. यह दावा  भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया है.  

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:15 PM IST
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी नीलिमा पर लगा 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप

Pawan Khera: देशभर में वोट चोरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं. भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा है कि पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा तेलंगाना के खैरताबाद से चुनाव लड़ती हैं और उनके पास 2 एक्टिव वोटर आईडी कार्ड हैं. मालवीय की मांग है कि चुनाव आयोग इस पर जांच करें साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इससे जुड़ी जानकारी भी शेयर की है.   

पवन खेड़ा की पत्नी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड 
अमित मालवीय ने अपने 'X' हैंडल पर वोटर लिस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि कोटा नीलिमा का नाम खैरताबाद और नई दिल्ली, दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज है. उनके मुताबिक, नीलिमा ने साल 2023 में दाखिल शपथपत्र में अपने खैरताबाद स्थित EPIC नंबर  TGZ2666014 का उल्लेख किया था, जो साल 2025 तक भी सक्रिय है. यह EPIC 'गफ्फर खान कॉलोनी रोड नं. 10' पते पर रजिस्टर था, जो अब 'गौरी शंकर नगर वेलफेयर एसोसिएशन' पते पर दर्ज है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कोटा नीलिमा के पास एक और EPIC नंबर (SJE0755975) है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के काका नगर इलाके का पता दर्ज है. इस EPIC में नाम 'के नीलिमा' लिखा है और पति के नाम में पवन खेड़ा का उल्लेख है. 

ये भी पढे़ं- जरांगे का अनशन समाप्त अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, मुंबई पुलिस ने दर्ज किए मामले   

अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के कई नेता 'वोट चोरी' में लिप्त हैं और खुद को ईमानदार दिखाते हुए आम नागरिकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना पर्याप्त जांच के आम वोटरों की पहचान उजागर कर उन्हें खतरे में डालते हैं, जबकि अपनी पार्टी के नेताओं की कथित गड़बड़ियों पर चुप्पी साधे रहते हैं. 

कांग्रेस पर साधा निशाना 
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा,' राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के ईमानदार मतदाताओं को निशाना बनाया और उन्हें बदनाम किया, यहां तक कि बिना सहमति के उनकी पहचान उजागर करके उन्हें खतरे में डाल दिया. उन्होंने युवा, तरक्की की राह पर अग्रसर पेशेवरों और बेहतर अवसरों की तलाश में शहर बदलने वाले गरीब दिहाड़ी मजदूरों की पहचान उजागर की. फिर भी उन्होंने इस चौंकाने वाले खुलासे पर चुप्पी साधे रखी है कि उनके करीबी सहयोगी के पास दो EPIC नंबर हैं.'

पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कोटा नीलिमा का उदाहरण देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई EPIC नंबर हैं और वे एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत मतदाता हैं. यह कोई संयोग नहीं है. 'वोट चोरी' में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने और हमारी संस्थाओं को कमजोर करने के लिए बदनाम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- मराठा आरक्षण पर फूटा छगन भूजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार 

मालवीय का आरोप 
भाजपा नेता ने अपनी पोस्ट में लिखा,' यह मामला सिर्फ पवन खेड़ा और उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक फैला हुआ है.' सोनिया गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने दावा किया कि साल 1980 में उन्होंने इटली की नागरिक होने के बावजूद भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया था. मालवीय ने आरोप लगाए, कांग्रेस और INDIA गठबंधन अवैध प्रवासियों और गैर-भारतीयों का बचाव करने के लिए हमारे अपने लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं.' मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वे अपने ही दल के भीतर, खासकर सार्वजनिक पद के इच्छुक लोगों और अपने करीबी लोगों के साथ इन आपराधिक कृत्यों से खुद को मुक्त नहीं कर सकते. उन्हें बोलना चाहिए. (इनपुट-IANS) 

FAQ

कोटा नीलिमा पर क्या आरोप है?
पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप है, जिसमें एक आईडी तेलंगाना के खैरताबाद और दूसरी नई दिल्ली की है. 

कौन हैं कोटा नीलिमा?
कोटा नीलिमा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी हैं और वह तेलंगाना के खैरताबाद से चुनाव लड़ चुकी हैं. 

;