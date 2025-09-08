त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी पार्टी टिपरा मोथा पार्टी (TMP) ने 9 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है. टीएमपी अपनी 9 3 मांगों लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. TMP प्रमुख और पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने रविवार को एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं. उन्होंने सभी आदिवासी राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की है कि वे इस प्रदर्शन में शामिल होकर आदिवासियों की संस्कृति, जीवन और विरासत की रक्षा के लिए एकजुट हों.

देबबर्मा ने साफ किया कि दिल्ली का यह प्रदर्शन गैर-राजनीतिक होगा और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं फहराया जाएगा. साथ ही उन्होंने त्रिपुरा के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में भी इसी दिन समानांतर प्रदर्शन करने की अपील की.

क्या है TMP की मांगें?

पिछले साल 2 मार्च को दिल्ली में केंद्र, त्रिपुरा सरकार और टीएमपी नेताओं के बीच हुए त्रिपक्षीय 'तिप्रासा समझौते' को लागू करना.

त्रिपुरा में मौजूद अवैध प्रवासियों को वापस भेजना.

‘ग्रेटर टिपरालैंड’ को संवैधानिक मंजूरी देना.

गृह मंत्री की मौजूदगी में हुआ था फैसला

तिप्रासा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था, जिसका मकसद आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था लेकिन पार्टी का कहना है कि इस समझौते के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इसके अलावा अवैध प्रवासियों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका भारतीयों को वापस भेज सकता है तो भारत सरकार त्रिपुरा में रह रहे अवैध घुसपैठियों पर वैसी ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है.

On the 9th of September i will be with Devid Murasing to show solidarity as a Tiprasa at Jantar Mantar ! No as a Tipra warrior but as a Tiprasa ……Regardless of politics we must stand up as ONE pic.twitter.com/OfSy3bDRR2 — Pradyot_Tripura (@PradyotManikya) September 7, 2025

भाजपा और टीएमपी का गठबंधन

लगभग एक साल तक चली लंबी बातचीत के बाद 2 मार्च 2023 को केंद्र और राज्य सरकार के साथ टीएमपी ने त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए थे. इसके बाद 7 मार्च को टीएमपी 13 विधायकों के साथ भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गई थी. पार्टी के दो विधायक, अनिमेष देबबर्मा और बृषकेतु देबबर्मा को कैबिनेट में भी जगह दी गई.

(Input:IANS)