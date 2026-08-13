/खरगे ने भाषण दिया, दो दिन बाद हुआ ‘शुद्धिकरण’! हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर क्यों आमने-सामने आए कांग्रेस-BJP?

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई रैली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. 8 अगस्त को हुई इस रैली के दो दिन बाद यानी 10 अगस्त को मैदान में हवन/पूजा कर ‘शुद्धिकरण’ किया गया. कांग्रेस इसे ना सिर्फ खरगे के अपमान के तौर पर देख रही है, बल्कि पूरे दलित समाज से जोड़ रही है. राहुल गांधी ने भी इसको लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 'शुद्धिकरण' वाली घटना से किनारा कर लिया और कहा कि हम इसकी जांच करेंगे.
खरगे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा,'मैं सालों से इस सदन में हूं और मैंने कभी-भी किसी के सामने यह कहकर नहीं गिड़गिड़ाया कि मैं SC हूं, दलित हूं, मेरी मदद, मेरी रक्षा करो. मेरे अंदर लड़ने की ताकत है, मैं लड़ता हूं लेकिन शुद्धिकरण करके अपमान करते हो.' खरगे के इस बयान के बाद हंगामा मच गया. इसके अलावा खरगे ने अपने आधिकारिक X हेंडल से भी पोस्ट करते हुए लिखा,'मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता...हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अछूत का एहसास कराया गया और मेरा अपमान किया गया. मेरी मांग है कि हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया, उन पर Untouchability Act के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.'
मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता।
मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं दलित हूँ, मेरी रक्षा करो और न ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूँ।
लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे Untouchability का एहसास कराया गया और मेरा… pic.twitter.com/dSdbjiaV0H
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 13, 2026
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी की सभा के बाद मंच का 'शुद्धिकरण' सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, यह उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया और यह कोई इकलौती घटना नहीं है. यह BJP-RSS की सालों से पाली-पोसी मनुवादी सोच का नतीजा है. वो घिनौनी सोच जो आज भी इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय करती है, समानता और मानवता से नहीं.
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी की सभा के बाद मंच का “शुद्धिकरण” सिर्फ़ एक व्यक्ति का अपमान नहीं - यह उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया।
और यह कोई इकलौती घटना नहीं है। यह BJP-RSS की सालों से पाली-पोसी मनुवादी सोच का नतीजा है - वो… https://t.co/lIGdo981tL
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 13, 2026
जवाब में भाजपा की तरफ से जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा,'अभी जो माननीय खरगे ने जी ने कहा है, यह सच में बहुत दुखदाई है. यह सिर्फ कांग्रेस के लिए दुखदाई नहीं है, ये हम सबके लिए दुख की बात है.' नड्डा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा,'भाजपा इस तरह के कामों का समर्थन नहीं करती. हम इसकी तहकीकात करें, लेकिन उसके बाद भी खरगे साहब कहें कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो तो यह उचित नहीं है.'
#WATCH | In Rajya Sabha, Leader of House and Union Minister JP Nadda responds to LoP Mallikarjun Kharge; says, "What Kharge ji said is really sad - not just for Congress party but for all of us...BJP does not subscribe to such activities. Never. But we will investigate this. I… pic.twitter.com/pC2Fx25vPV
— ANI (@ANI) August 13, 2026
खरगे की रेली के बाद एक हिंदू संगठन ने वहां 'शुद्धिकरण' किया. श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े लोगों का कहना है,'रामलीला मैदान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है, राजनीतिक रैलियों के लिए नहीं. उनका आरोप था कि खरगे की रैली में कुछ ऐसे नारे लगाए गए, जो उन्हें ‘इस्लामी नारों’ जैसे लगे.' संगठन से जुड़े गिरीश चंद्र पांडे ने यह भी कहा कि खरगे पहले बीजेपी और RSS पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं.
मल्लिकार्जुन खरगे दलित समुदाय से आते हैं और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित हैं. वैसे, खरगे ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अपनी पहचान को केवल ‘दलित नेता’ के रूप में पेश करने से काफी हद तक परहेज किया. 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समय भी उनके बारे में रिपोर्टों में आया कि वे अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को जाति की बजाय अपनी मेहनत और राजनीतिक योग्यता से जोड़ते थे. हालांकि, उनकी जातिगत पहचान पूरी तरह राजनीति से गायब भी नहीं रही. खासकर जब कांग्रेस में उन्हें शीर्ष पदों पर पहुंचाया गया, तब यह सवाल बार-बार उठा कि क्या कांग्रेस एक दलित नेता को वास्तविक सत्ता दे रही है या उनकी सामाजिक पहचान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रही है?
19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए. उन्होंने शशि थरूर को हराया. इसके बाद वे 24 साल में गांधी परिवार के बाहर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता बने. खरगे कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले तीसरे दलित नेता बने. उनसे पहले दामोदरम संजीवय्या, बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे. दामोदरम 1962-63 में और जगजीवन राम 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद पार्टी अध्यक्ष बने और 1974 तक इस पद पर रहे.