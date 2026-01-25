Advertisement
trendingNow13086293
Hindi Newsदेशलाउडस्पीकर की वजह से भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच; बंगाल में सियासी माहौल गरम

लाउडस्पीकर की वजह से भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच; बंगाल में सियासी माहौल गरम

TMC vs BJP News: कोलकाता में पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव से पहले बीजेपी-टीमसी कार्यकर्ता रविवार को अचानक भिड़ गए. इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाउडस्पीकर की वजह से भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच; बंगाल में सियासी माहौल गरम

TMC and BJP supporters clash in Kolkata: पश्चिम बंगाल में इस साल असेंबली चुनाव होने वाले हैं. जिसमें बीजेपी-टीएमसी के बीच जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद है. इससे पहले ही दोनों दलों के समर्थकों में छिटपुट हिंसा शुरू हो चुकी है. रविवार को भी दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे से उस वक्त भिड़ गए. जब एक स्थानीय क्लब की ओर से कथित रूप से तेज आवाज में माइक्रोफोन इस्तेमाल किया गया. इसके बाद दोनों दलों के समर्थकों ने एक-दूसरे के साथ जमकर मारपीट की. साथ ही बीजेपी नेता बिप्लब देव के अस्थाई मंच में भी आग लगा दी.

कोलकाता में बिप्लब देब ने की जनसभा

रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से कोलकाता के एक क्लब में बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा था. जिसके लिए लाउडस्पीकर लगाए गए थे. उसी क्लब से कुछ ही दूरी पर सखेरबाजार में बीजेपी नेता और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव ने आज 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' के तहत जनसभा को संबोधित किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

लाउडस्पीकर की वजह से भड़के कार्यकर्ता

उनके संबोधन के दौरान क्लब में लगाए गए लाउडस्पीकर से काफी व्यावधान पड़ा था. जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्लब में जाकर विरोध जताया. इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए. शुरुआत में दोनों में बहस हुई. इसके बाद मारपीट शुरू हो गई. बाद में बिप्लब देव के अस्थाई मंच को भी आग के हवाले कर दिया. हालांकि गनीमत रही कि वे उस वक्त तक भाषण देकर वहां से जा चुके थे. 

दोनों पार्टियों के समर्थकों में झड़प

सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लाठी फटकार कर कार्यकर्ताओं को अलग-अलग किया. साथ ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 

इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बेहाला ईस्ट एरिया से टीएमसी की विधायक रत्ना चटर्जी ने इस हिंसा का दोष बीजेपी समर्थकों पर मढ़ा. उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी सपोर्टरों ने जानबूझकर क्लब के मेंबर्स के साथ मारपीट की. जिसके चलते कई लोग घायल हो गए.

घटना के बाद आरोप-प्रत्यारोप

उन्होंने कहा कि टीएमसी ऐसी हरकतों से बिल्कुल नहीं डरेगी और जितना भी बीजेपी दबाने की कोशिश करेगी, उतना ही जनता का सपोर्ट भी बढ़ता जाएगा. वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपनी हार सुनिश्चित देख अब टीएमसी हिंसा पर उतर आई है. वह उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही है. लेकिन अब जनता टीएमसी की विदाई का मन बना चुकी है और आने वाले इलेक्शन में उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

west bengal news in hindi

Trending news

एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
UPSC
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण