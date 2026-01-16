Advertisement
trendingNow13076364
Hindi Newsदेशबीजेपी अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी; जानें पूरा कार्यक्रम

बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी; जानें पूरा कार्यक्रम

Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही अपना सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है. गौरतलब है कि नितिन नबीन को पिछले महीने 15 तारीख को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. महज 46 वर्ष की उम्र में वे पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उनकी ताजपोशी को भव्य और यादगार बनाने की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

BJP National President: भारतीय जनता पार्टी ने अपने 'संगठन पर्व-2024' के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया तय समय सारणी के अनुसार राष्ट्रीय कार्यालय में संपन्न कराई जाएगी.

 निर्वाचक मंडल की सूची हुई सार्वजनिक

पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, संगठन पर्व अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. निर्वाचक मंडल की सूची के आधार पर आगे की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संचालित की जाएगी. इसके बाद सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी

Add Zee News as a Preferred Source

 20 जनवरी को होगा पदग्रहण समारोह

जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. सोमवार को ही शाम 6:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की ओर से प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें नामांकन प्रक्रिया और आगे की स्थिति की जानकारी साझा की जाएगी. 

fallback

ये भी पढ़ें: क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र

अंतिम चरण मंगलवार को होगा। इस दिन यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा. यदि केवल एक ही उम्मीदवार रह जाता है, तो उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. भाजपा नेतृत्व ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पार्टी के संविधान और तय नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी. राजनीतिक गलियारों में भी इस चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह नेतृत्व पार्टी की रणनीति और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BJPnitin Nabin

Trending news

चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला