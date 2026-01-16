बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी; जानें पूरा कार्यक्रम

BJP National President: भारतीय जनता पार्टी ने अपने 'संगठन पर्व-2024' के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया तय समय सारणी के अनुसार राष्ट्रीय कार्यालय में संपन्न कराई जाएगी.

निर्वाचक मंडल की सूची हुई सार्वजनिक

पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, संगठन पर्व अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. निर्वाचक मंडल की सूची के आधार पर आगे की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संचालित की जाएगी. इसके बाद सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी

20 जनवरी को होगा पदग्रहण समारोह

जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. सोमवार को ही शाम 6:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की ओर से प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें नामांकन प्रक्रिया और आगे की स्थिति की जानकारी साझा की जाएगी.

अंतिम चरण मंगलवार को होगा। इस दिन यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा. यदि केवल एक ही उम्मीदवार रह जाता है, तो उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. भाजपा नेतृत्व ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पार्टी के संविधान और तय नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी. राजनीतिक गलियारों में भी इस चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह नेतृत्व पार्टी की रणनीति और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.