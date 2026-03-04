Advertisement
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नामों का हुआ ऐलान?

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नामों का हुआ ऐलान?

BJP Candidates For Rajya Sabha Elections: भारतीय जनता पार्टी ने 16 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इस चुनाव में पार्टी ने बिहार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को चुना है.      

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 04, 2026, 10:52 PM IST
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नामों का हुआ ऐलान?

Rajya Sabha Elections 2026: इलेक्शन कमीशन (ECI) ने देशभर के 10 राज्यों में खाली हो रही 37 सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान किया था. ये चुनाव 16 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले हैं, जिसको देखते हुए भाजपा ने 6 राज्यों में अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बता दें कि द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 है. 

भाजपा ने किया उम्मीदवारों का ऐलान 

भाजपा ने राज्यसभा के 2026 के द्विवार्षिक चुनावों के लिए बिहार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्य नेता शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. वहीं असम से तेरश गोवाला और जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा और ओडिशा से मनमोहन सामल समेत सुजीत कुमार को चुना है. बता दें कि द्विवार्षिक चुनाव के लिए महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 5, ओडिशा में 4, असम में 3, छत्तीसगढ़ में 2, हरियाणा में 2, तेलंगाना में 2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट खाली होने वाली है.  

ये भी पढ़ें- 'शराब कांड' में केजरीवाल को क्लीन चिट के बाद फुल जोश में AAP, बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए इस राज्य में ठोकेगी ताल

क्यों खाली हो रही सीटें? 

चुनाव आयोग ने 18 फरवरी 2026 को इन10 राज्यों में अप्रैल 2026 में खाली होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए आने वाले 2 साल में एक बार होने वाले राज्यसभा चुनावों का शेड्यूल अनाउंस किया था. ये सीटें इसलिए खाली हो रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 37 सदस्यों का टर्म अप्रैल 2026 में खत्म होने वाला है.  

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

चुनाव का शेड्यूल

ECI शेड्यूल के मुताबिक चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है, जबकि नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी 6 मार्च 2026 को होगी. वहीं कैंडिडेट 9 मार्च 2206 तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे. चुनाव के लिए वोटिंग16 मार्च की सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे होगी. यह इलेक्शन प्रोसेस 20 मार्च 2026 तक पूरा होने वाला है.

