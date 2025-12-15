Advertisement
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बाद बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पीएम मोदी-अमित शाह सभी की इस पर है नजर

Assembly Elections 2026: भाजपा ने 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं. नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति के ठीक बाद पार्टी ने बैजयंत पांडा को असम और पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बना दिया है. इन दोनों राज्यों पर पीएम मोदी और अमित शाह की पूरी नजर है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 15, 2025, 02:10 PM IST
BJP appoints Piyush Goyal Tamil Nadu Baijayant Panda for Assam: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए चुनावी मोड में आ गई है. पहले बिहार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और अब असम और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी. पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों राज्यों पर पूरी नजर रखे हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को ज्यादा मजबूत करते हुए अहम नियुक्तियां की हैं.

बीजेपी का मिशन 2026?
पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया गया है. भाजपा के इस फैसले को दोनों राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं की अगुवाई में चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी.

कौन हैं बैजयंत पांडा? जिन्हें मिली असम की कमान
बैजयंत पांडा एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और संगठनात्मक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. इससे पहले भी वह पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. बैजयंत पांडा की भूमिका राज्य संगठन, चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की होगी. वहीं, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश को चुनाव सह-प्रभारी बनाया गया है.

पीयूष गोयल को मिली तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की कमान
दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है. तमिलनाडु भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में पीयूष गोयल की नियुक्ति को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. तमिलनाडु में उनकी जिम्मेदारी पार्टी संगठन को मजबूत करना, सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाना, चुनावी एजेंडा तय करना और राज्य की राजनीति के अनुरूप रणनीति तैयार करना होगा. वहीं, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु के चुनाव सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैजयंत पांडा और पीयूष गोयल जैसे नेताओं की तैनाती से चुनावी प्रबंधन, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार अभियान को नई दिशा मिलेगी. असम में सत्ता को बरकरार रखना और तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है.

क्यों खास हैं ये नियुक्तियां?
भाजपा ने 14 दिसंबर 2025 को बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. वो जेपी नड्डा के बाद पार्टी की कमान संभालेंगे.  जिसके तुरंत बाद ये सभी नियुक्तियां एक के बाद एक हुईं हैं जो दिखाता है कि भाजपा 2026 चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. नितिन नबीन के नेतृत्व में बैजयंत पांडा और पीयूष गोयल जैसे दिग्गजों की तैनाती से संगठन में नई जान आएगी. मोदी-शाह की नजर इन पर है क्योंकि असम में सत्ता बचानी है और तमिलनाडु में नया इतिहास रचना है. (इनपुट आईएएनएस से भी)

