BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, बदल दिया मुंबई का पार्टी अध्यक्ष; 3 बार के विधायक को मिली जिम्मेदारी

BMC Chunav: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अमीत साटम (Ameet Satam) को अपनी मुंबई इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो तीन बार से अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और कई सालों से पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हैं.
Trending Photos
BJP Mumbai President: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस साल के अंत में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले बड़ा दांव चला है और अमीत साटम (Ameet Satam) को अपनी मुंबई इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह फैसला बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अमीत साटम तीन बार से अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और कई सालों से पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सोमवार को घोषणा करते हुए बताया कि अमीत साटम को मुंबई बीजेपी इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
नगर निकाय में फिर से सत्ता हासिल करने का लक्ष्य
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विश्वास जताया कि अमीत साटम (Ameet Satam) के नेतृत्व में पार्टी शहर के नगर निकाय में फिर से सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखेगी. 49 वर्षीय साटम ने लगातार तीन बार मुंबई के अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. फडणवीस ने कहा कि मुंबई और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से भाजपा शहर के नगर निकाय चुनावों में नए रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए तैयार है.
बीजेपी ने क्यों बदला मुंबई इकाई का अध्यक्ष?
राज्य भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन और निवर्तमान नगर इकाई प्रमुख आशीष शेलार के नेतृत्व में मुंबई में स्थापित प्रभुत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, 'आशीष शेलार द्वारा कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुंबई इकाई के लिए एक नया अध्यक्ष नियुक्त करना जरूरी हो गया था. महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राज्य स्तर पर हुई चर्चा के बाद अमीत साटम को इस पद के लिए चुना गया है.'
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अमीत साटम ने वर्षों से कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और एक विद्वान एवं दृढ़निश्चयी विधायक के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने कहा, 'वे मुंबई के ज्वलंत मुद्दों से परिचित हैं और उन्होंने उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है.' फडणवीस ने साटम के नेतृत्व में पार्टी की संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा, 'मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भाजपा आगामी नगर निगम चुनावों में अपनी जीत की लय बरकरार रखेगी और मुझे विश्वास है कि हम बीएमसी में फिर से सत्ता हासिल करेंगे.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.