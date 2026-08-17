/कौन हैं दीपक म्हस्के, जिन्होंने ली अमित मालवीय की जगह; संभालेंगे बीजेपी IT सेल की कमान

Deepak Mhaske: उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले भाजपा ने अपने दल में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ा ऐलान करते हुए अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को IT सेल की जिम्मेदारी सौंपी है यानी अब बीजेपी IT सेल का कार्यभार दीपक म्हस्के के हाथों में होगा.
अमित मालवीय 11 साल से भाजपा के IT सेल के चीफ थे. अब दीपक म्हस्के के साथ ही प्रीति गांधी को भी IT सेल का सह संयोजक बनाया गया है.
भाजपा के नए IT सेल के हेड दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ के रायपुर से आते हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ BJP IT सेल के प्रभारी के तौर पर भी काम किया है. वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं. दीपक म्हस्के भाजपा के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय रहते हैं. हाल ही के सालों में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) का चीफ भी बनाया गया था. दीपक म्हस्के पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन को सफलतापूर्वक लीड कर चुके हैं.
दीपक म्हस्के पॉलिटिक्स में आने से पहले कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर रह चुके हैं. उनके पास MSC,सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट है. दीपक म्हस्के को इलेक्टोरल डेटा एनालिसिस का एक्सपर्ट भी माना जाता है. साथ ही वह भारत सरकार के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ( EIL) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहे चुके हैं.
भारतीय जनता पार्टी में दीपक म्हस्के को टेक्नोलॉजी में माहिर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है. इसके अलावा वह ऊर्जावान और रणनीतिक सोच वाले युवा नेता के रूप में भी पहचाने जाते हैं. पार्टी के सोशल मीडिया विंग और डिजिटल कैंपेन को अधिक मजबूत बनाने का क्रेडिट भी दीपक को ही जाता है. ऐसे में आने वाले महत्वपूर्ण चुनाव को देखते हुए दीपक म्हस्के को मिली ये जिम्मेदारी सरकार का सोचा-समझा फैसला माना जा सकता है. पार्टी ने उनकी रणनीतिक क्षमता पर विश्वास जताते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है.