/कौन हैं दीपक म्हस्के, जिन्होंने ली अमित मालवीय की जगह; संभालेंगे बीजेपी IT सेल की कमान

भाजपा के नए IT सेल के हेड दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ के रायपुर से आते हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ BJP IT सेल के प्रभारी के तौर पर भी काम किया है. वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं. दीपक म्हस्के भाजपा के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय रहते हैं. हाल ही के सालों में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) का चीफ भी बनाया गया था. दीपक म्हस्के पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन को सफलतापूर्वक लीड कर चुके हैं.