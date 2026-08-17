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कौन हैं दीपक म्हस्के, जिन्होंने ली अमित मालवीय की जगह; संभालेंगे बीजेपी IT सेल की कमान

Deepak Mhaske BJP IT Cell Chief: भाजपा ने अपनी टीम में बड़ा हेरफेर करते हुए दीपक म्हस्के को IT सेल का नया चीफ बनाया है. इससे पहले अमित मालवीय इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अहम चुनावों से पहले भाजपा का यह फैसला मास्टरस्ट्रोक कहा जा सकता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 17, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:02 PM IST
कौन हैं दीपक म्हस्के, जिन्होंने ली अमित मालवीय की जगह; संभालेंगे बीजेपी IT सेल की कमान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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