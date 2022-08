BJP Press Conference: मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का पलटवार, कहा- दिल्ली में है रेवड़ी और बेवड़ी सरकार

Manish Sisodia News: दिल्ली (Delhi) के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आरोपों का बीजेपी (BJP) ने जवाब दिया है. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि दिल्ली (Delhi) में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है. मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जवाब देना होगा कि दिल्ली की शराबनीति इतनी अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लिया? सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जवाब देना होगा. ये लोग सवालों से भाग रहे हैं.

शराब घोटाले का सरगना कौन?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले के नंबर 1 आरोपी मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन सरगना अरविंद केजरीवाल हैं. आज की प्रेस कांफ्रेंस में साफ दिख रहा था कि घोटाले के बाद उनके चेहरे का रंग कैसे चला गया. वह किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए.

No. 1 accused of liquor scam is Manish Sisodia (Delhi Dy CM & AAP leader) but the kingpin is Arvind Kejriwal (Delhi CM). Today's press conference clearly showed how the colour on his face was gone after his scam. He couldn't even answer any questions: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/yKPoazWjDS

शराब कारोबारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों?

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से अनुराग ठाकुर ने पूछा कि अगर आपकी शराब नीति सही थी, तो आपने इसे वापस क्यों लिया? यह 'चोर की दाढ़ी में तिनका' जैसा है. शराब कारोबारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? मैं अरविंद केजरीवाल को देश के सामने आने और 24 घंटे के भीतर जवाब देने की चुनौती देता हूं.

Manish Ji, if your liquor policy was right, why did you take it back? It's like 'chor ki daadhi mei tinka'... why is there a soft corner for liquor businessmen?... I challenge Arvind Kejriwal to come in front of the nation and answer me within 24 hrs: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/smAe0xVlHR

क्या बदल गई मनीष सिसोदिया के नाम की स्पेलिंग?

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लगता है कि मनीष सिसोदिया ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली है. अब उनके नाम की स्पेलिंग है 'Money shh'. पैसा कमाओ और चुप बैठ जाओ. घोटाले करो और उल्टे पांव भागो. जनता को पीठ दिखाओ. मीडिया के सवालों का जवाब ना दो और कोई महिला पत्रकार सवाल पूछे तो उसे लताड़कर धमकी देने का काम करो. इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती है.

#WATCH | "Manish Sisodia might have now changed the spelling of his name too. Now it is - M O N E Y SHH," says Union Minister Anurag Thakur

CBI officials raided the residence & office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia for 14 hours in the Excise policy case, yesterday, August 20. pic.twitter.com/NNFf6xQr88

— ANI (@ANI) August 20, 2022