BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... आम आदमी पार्टी में फूट पर बोले केजरीवाल

AAP News: आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन सियासी सिर दर्द बढ़ाने वाला साबित हुआ. पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दो तिहाई सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में विलय का ऐलान किया. इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता एक सुर में बीजेपी को घेरने हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
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Raghav Chadha quits AAP, joining BJP with two thirds MP: आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन सियासी सिर दर्द बढ़ाने वाला साबित हुआ. पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दो तिहाई सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में विलय का ऐलान किया. जिसके बाद अरविंद केजरीवल ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी करार देते हुए कहा, 'बीजेपी ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है.'
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