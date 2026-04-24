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Hindi NewsदेशBJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... आम आदमी पार्टी में फूट पर बोले केजरीवाल

BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... आम आदमी पार्टी में फूट पर बोले केजरीवाल

AAP News: आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन सियासी सिर दर्द बढ़ाने वाला साबित हुआ. पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दो तिहाई सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में विलय का ऐलान किया. इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता एक सुर में बीजेपी को घेरने हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:50 PM IST
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अरविंद केजरीवल (फाइल फोटो)
अरविंद केजरीवल (फाइल फोटो)

Raghav Chadha quits AAP, joining BJP with two thirds MP: आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन सियासी सिर दर्द बढ़ाने वाला साबित हुआ. पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दो तिहाई सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में विलय का ऐलान किया. जिसके बाद अरविंद केजरीवल ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी करार देते हुए कहा, 'बीजेपी ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है.'

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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