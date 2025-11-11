Advertisement
बिहार चुनाव नतीजों से पहले भाजपा की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले भाजपा को एक चुनाव में शानदार नतीजे मिले हैं. स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने ज्यादातर सीटें जीत ली हैं. 1-2 सीटें ही कांग्रेस और निर्दलीयों को मिल सकीं.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:59 AM IST
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. भाजपा की अगुआई वाले एनडीए ने सत्ता बरकरार रखने के लिए जी तोड़ मेहनत की है. उधर, तेजस्वी यादव को आगे कर आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ ने करिश्मे का दावा किया है. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इससे पहले भाजपा के खेमे में बड़ी खुशखबरी आई है. हाल में दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में भगवा दल ने प्रचंड जीत हासिल की है. पूरा प्रदर्शन देखें तो 122 सीटों में से 107 पर भगवा परचम लहराया है. हां, ऐसी विजयश्री कि भाजपा ने 87 प्रतिशत सीटें झटक लीं.

इन चुनावों में कांग्रेस को शर्मनाक हार देखनी पड़ी है. वह केवल 2 सीटें ही जीत पाई. दमन की जिला पंचायत में भाजपा ने 16 में से 15 सीटें जीतीं और नगर परिषद की 15 में से 14 सीटों पर कब्जा जमाया. 16 सरपंच में से 15 भाजपा के जीते हैं. उधर, दीव में भाजपा ने जिला पंचायत की सभी 8 सीटें जीत लीं. दादरा एवं नगर हवेली की पंचायत में पार्टी ने 26 में से 24 सीटें जीतीं. यहां की नगर परिषद की सभी 15 सीटें भी भाजपा के खाते में गईं. पिछले स्थानीय निकाय चुनाव से भी अच्छा इस बार भाजपा ने प्रदर्शन किया है. 

  कुल सीटें भाजपा ने जीतीं
  दमन जिला  
जिला पंचायत 16 15
नगर परिषद 15 14
सरपंच 16 15
  दीव जिला  
जिला पंचायत 8 8
  दादरा और नगर हवेली जिला  
जिला पंचायत 26 24
नगर परिषद 15 15

भाजपा ने दमन, दीव और दादरा एवं नगर हवेली के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत को सुशासन का परिणाम बताया है. पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि ये नतीजे भाजपा के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दिखाते हैं. 

कांग्रेस को क्या मिला?

- दमन जिला पंचायत में हाल यह था कि 10 सीटें बीजेपी ने निर्विरोध जीती हैं. बाकी 6 सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई.

- दमन नगर परिषद की 15 में से 12 भाजपा ने निर्विरोध जीतीं बाकी 3 में से 2 पर भाजपा और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते.

- दादरा नगर हवेली में 26 में से 17 भाजपा ने जीती. बची 9 सीटों पर वोटिंग हुई तो 7 सीटें भाजपा ने और 2 सीटें कांग्रेस को मिलीं.

- दीव जिला पंचायत में भी निर्विरोध वाला एंगल हावी रहा. भाजपा ने 8 में से 5 बिना लड़े जीत ली. नगर परिषद में 15 में से 14 भाजपा ने जीती.

- सिलवासा नगर परिषद में भाजपा को प्रचंड जीत मिला. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर

bjp congress news

