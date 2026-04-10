Advertisement
trendingNow13173611
Hindi NewsदेशBJP Manifesto: 20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ममता सरकार पर बरसे शाह

BJP Manifesto: '20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे', ममता सरकार पर बरसे शाह

West Bengal Election 2026: अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का मेनिफेस्टो जारी करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने उस वायरल वीडियो पर भी जवाब दिया, जिसमें हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP Manifesto: '20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे', ममता सरकार पर बरसे शाह

Bengal BJP Manifesto: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि बंगाल में बीजेपी और 20 साल भले ही विपक्ष में बैठ जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का वादा करने वालों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगी. कोलकाता में बीजेपी मेनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला. टीएमसी के ममता सरकार को उखाड़ने  के लिए हुमायूं कबीर और बीजेपी की साठगांठ के आरोपों पर शाह ने कहा, 'ममता जी ऐसे 2000 वीडियोज बनवा सकती हैं. हुमायूं कबीर और बीजेपी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं. हम कभी एक नहीं हो सकते. बीजेपी 20 साल विपक्ष में बैठ जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेगी, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं.'

 हुमायूं कबीर को लेकर क्या विवाद है?

प.बंगाल चुनाव से पहले एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है. यह वीडियो टीएमसी नेताओं ने सर्कुलेट किया है, जिसमें हुमायूं कबीर एक बड़ी फाइनेंशियल डील के बारे में चर्चा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं.  वीडियो में कथित तौर पर हुमायूं कबीर अल्पसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की रणनीति के बारे में बात करते सुने जा सकते हैं. वीडियो में वह कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की डील के तहत उनको प्लान को अमल में लाने के लिए 200 करोड़ रुपये एडवांस मिल चुके हैं.

हालांकि कबीर ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह वीडियो फर्जी है और राजनीतिक रूप से प्रेरित है. इस विवाद के चलते असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)  ने कबीर की पार्टी AJUP से अपना गठबंधन तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

हुमायूं कबीर की ‘बाबरी मस्जिद’

कबीर को पिछले साल तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने ‘बाबरी मस्जिद’ बनाने की अपनी योजना की घोषणा की थी. 6 दिसंबर को, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी है, कबीर ने मुर्शिदाबाद में उसकी प्रतिकृति की नींव रखी. इसके बाद, बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें गद्दार कहा और उन पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

amit shahWest Bengal Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
cm nitish kumar news
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात