BJP Manifesto: '20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे', ममता सरकार पर बरसे शाह

West Bengal Election 2026: अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का मेनिफेस्टो जारी करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने उस वायरल वीडियो पर भी जवाब दिया, जिसमें हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं.
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Bengal BJP Manifesto: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि बंगाल में बीजेपी और 20 साल भले ही विपक्ष में बैठ जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का वादा करने वालों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगी. कोलकाता में बीजेपी मेनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला. टीएमसी के ममता सरकार को उखाड़ने के लिए हुमायूं कबीर और बीजेपी की साठगांठ के आरोपों पर शाह ने कहा, 'ममता जी ऐसे 2000 वीडियोज बनवा सकती हैं. हुमायूं कबीर और बीजेपी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं. हम कभी एक नहीं हो सकते. बीजेपी 20 साल विपक्ष में बैठ जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेगी, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं.'
प.बंगाल चुनाव से पहले एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है. यह वीडियो टीएमसी नेताओं ने सर्कुलेट किया है, जिसमें हुमायूं कबीर एक बड़ी फाइनेंशियल डील के बारे में चर्चा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं. वीडियो में कथित तौर पर हुमायूं कबीर अल्पसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की रणनीति के बारे में बात करते सुने जा सकते हैं. वीडियो में वह कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की डील के तहत उनको प्लान को अमल में लाने के लिए 200 करोड़ रुपये एडवांस मिल चुके हैं.
हालांकि कबीर ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह वीडियो फर्जी है और राजनीतिक रूप से प्रेरित है. इस विवाद के चलते असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कबीर की पार्टी AJUP से अपना गठबंधन तोड़ दिया.
कबीर को पिछले साल तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने ‘बाबरी मस्जिद’ बनाने की अपनी योजना की घोषणा की थी. 6 दिसंबर को, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी है, कबीर ने मुर्शिदाबाद में उसकी प्रतिकृति की नींव रखी. इसके बाद, बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें गद्दार कहा और उन पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.
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