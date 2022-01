पंजाब चुनाव से पहले लहराया बीजेपी का परचम, आप को मिली करारी शिकस्त

चंडीगढ़: पंजाब विधान सभा चुनाव (Punjab Assembly Election) से पहले बीजेपी (BJP) के लिए चंडीगढ़ (Chandigarh) से अच्छी खबर आई है. चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव (Chandigarh Municipal Corporation Election) में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है. बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर (Sarabjit Kaur) को चंड़ीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) का नया मेयर चुन लिया गया है.

बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए कुल 28 वोट पड़े थे, जिसमें से 14 वोट बीजेपी की उम्मीदवार सरबजीत कौर को मिले. काउंटिंग में बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर को विजेता घोषित कर दिया गया है.

Ruckus by Aam Aadmi Party councillors at the Assembly Hall of Municipal Corporation Chandigarh after Bharatiya Janata Party wins mayor elections

