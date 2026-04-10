West Bengal Election 2026: बंगाल में प्रचार कर रहे बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, इलाके में पसरा तनाव

West Bengal Election: बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं. लेकिन उससे पहले बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमले ने सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है. बीजेपी उम्मीदवार श्रुति शेखर पर हमला उस वक्त हुआ, जब वह चुनाव प्रचार में लगे थे.
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West Bengal Election 2026: बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है. मगर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. शुक्रवार को नदिया के नवद्वीप स्थित वेदरापारा गुमटी इलाके में BJP उम्मीदवार श्रुति शेखर गोस्वामी की कार पर हुए हमले को लेकर तनाव फैल गया. आरोप है कि शुक्रवार को जब वह इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी दो बदमाशों ने अचानक उनकी कार पर हमला कर दिया.
घटना के समय उम्मीदवार कार में मौजूद नहीं थीं. आरोप है कि कार के चालक के साथ मारपीट की गई. इस घटना के विरोध में BJP कार्यकर्ता और समर्थक तुरंत सड़कों पर उतर आए. उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. इसके परिणामस्वरूप, इलाके में यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया और तनाव फैल गया.
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम हटाने की कोशिश की और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. BJP उम्मीदवार श्रुति शेखर गोस्वामी ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया और कहा कि चुनावों से पहले विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. चुनावों के नजदीक आने के साथ, उनका मानना है कि इस घटना ने इलाके में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है. मौके पर तृणमूल का 'जय बांग्ला' नारा सुनाई दिया, जिसके जवाब में BJP का 'जय श्री राम' नारा गूंजा.
दूसरी ओर, बीजेपी ने बंगाल के लिए मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. अमित शाह ने संकल्प पत्र के बारे में बताया कि छह महीने के भीतर बंगाल में UCC लागू कर दिया जाएगा. पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा. साथ ही उन्होंने घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़कर राज्य की सीमाओं को सील करने की बात भी कही.
हुमायूं कबीर के मामले पर अमित शाह ने कहा कि उनकी और हमारी विचारधारा एक दम अलग है. बीजेपी कभी ऐसे शख्स से हाथ नहीं मिलाएगी, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं. इसके बजाय बीजेपी 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करेगी.
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