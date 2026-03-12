पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 उम्मीदवारों के नाम तय!

Advertisement
West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों पर गहन मंथन जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की महत्वपूर्ण बैठक में 145 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल होने की खबर आ रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:28 PM IST
West Bengal Elections BJP candidate First List: बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की करीब 160 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान तकरीबन 145 सीटो पर नाम तय होने की बात सामने आ रही है. पार्टी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर वर्तमान विधायकों को फिर से चुनाव लड़ाया जायेगा. आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 मार्च को कोलकाता में प्रस्तावित रैली के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है. राज्य की बाकी सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आगे आयोजित की जाएगी. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर गुरुवार शाम को हुई बैठक में पश्चिम बंगाल के अलावा केरल के उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ.

बैठकों का दौर जारी

इससे पहले बताया जा रहा है कि एक और अहम बैठक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर करीब 7 घंटे तक चली. भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन हुआ. इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, BJP के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) सुनील बंसल, विधायक सुवेंदु अधिकारी, सांसद बिप्लब देब और कई बड़े नेता मीटिंग में मौजूद थे. 

पश्चिम बंगाल का रण

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 145 सीटों के लिए चर्चा पूरी हो चुकी है. माना जा रहा है बाकी 149 सीटों पर सीईसी की बैठक आगे होगी. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने की संभावना है. आपको बताते चलें कि टीएमसी को छोड़कर पश्चिम बंगाल के अधिकतर राजनीतिक दलों ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी. चुनाव आयोग के अधिकारी ने ये भी बताया कि सुरक्षा बलों समेत अन्य अधिकारियों से भी राज्य की टीम को इसी तरह के सुझाव मिले थे.

एसआईआर पर रार

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लंबे समय से बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी का दौर चल रहा है. बंगाल में बड़ी तादाद में फर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटने का दावा किया जा रहा है. बीजेपी आगामी चुनावों के बाद परिवर्तन आने की बात कर रही है. वहीं टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता 'दीदी' की आंधी में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और पार्टी हैट्रिक लगाएगी.

