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Hindi NewsदेशBJP में बड़े फेरबदल की आहट! PM मोदी के घर जुटे शाह-नड्डा, राज्यसभा और MLC चुनाव पर हुआ बड़ा मंथन

BJP में बड़े फेरबदल की आहट! PM मोदी के घर जुटे शाह-नड्डा, राज्यसभा और MLC चुनाव पर हुआ बड़ा मंथन

Rajya Sabha Elections: आगामी 24 राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद (MLC) चुनावों को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई. बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नबीन शामिल हुए. इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र एमएलसी की 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई. बैठक में संगठन में संभावित बड़े फेरबदल पर भी चर्चा हुई.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:36 AM IST
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BJP CEC Meeting
BJP CEC Meeting

BJP CEC Meeting: देश में 24 राज्यसभा सीटों और कई राज्यों के विधान परिषद (MLC) चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है. इस बीच, उम्मीदवारों के नाम तय करने के बहाने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर एक बहुत बड़ी सांगठनिक हलचल शुरू हो गई है. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की एक हाई-प्रोफाइल बैठक हुई, जिसने सियासी गलियारों में पार्टी के भीतर बड़े फेरबदल की चर्चाओं को हवा दे दी है.

इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत आलाकमान के तमाम दिग्गज मौजूद रहे. वैसे तो यह बैठक राज्यसभा चुनाव के नामांकन से ठीक एक दिन पहले उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन राजनीतिक पंडितों की मानें तो पीएम आवास पर हुई इस गुप्त मंत्रणा की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही इशारा कर रही है.

सिर्फ चुनाव या संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी?

पार्टी के भीतर इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. अमूमन राज्यसभा या एमएलसी चुनावों के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) के सभी बड़े नेताओं की इस तरह आमने-सामने मैराथन बैठक कम ही देखने को मिलती है. सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास पर जुटे दिग्गजों ने सिर्फ टिकट बंटवारे पर बात नहीं की, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम में होने वाले आगामी संभावित फेरबदल और बड़े सांगठनिक बदलावों का पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। यही वजह है कि इसे बड़े फेरबदल की आहट के रूप में देखा जा रहा है.

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अमित शाह के दखल से सुलझा महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग विवाद

इस हाई-प्रोफाइल बैठक के तुरंत बाद बीजेपी ने बिना कोई वक्त गंवाए महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की 16 सीटों के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. दरअसल, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के बीच सीटों के गणित को लेकर तगड़ी खींचतान चल रही थी. विवाद इतना बढ़ गया था कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सीधे अमित शाह से दखल देने की गुहार लगानी पड़ी. आखिरकार, पीएम आवास पर हुई इस बैठक में शाह के दखल के बाद यह गतिरोध सुलझा और नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले सस्पेंस खत्म हुआ.

इन राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर टिकी हैं नजरें

जिन 24 राज्यसभा सीटों के लिए यह पूरी बिसात बिछाई जा रही है, वे देश के अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई हैं. बता दें कि आंध्र प्रदेश (4 सीटें), गुजरात (4 सीटें), कर्नाटक (4 सीटें), मध्य प्रदेश (3 सीटें), राजस्थान (3 सीटें) और झारखंड (2 सीटें) इसके अलावा पूर्वोत्तर के चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में भी एक-एक सीट खाली है, जिन पर नए चेहरों को राज्यसभा भेजने की तैयारी है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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