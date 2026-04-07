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कश्मीर में बदला माहौल, हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया बीजेपी का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत

BJP Foundation day: केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार, भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए हुर्रियत कार्यालय के बाहर बीजेपी का  झंडा फहराया. ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि यही इलाका किसी जमाने में भारत-विरोधी गतिविधियों का इपिसेंटर था. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:59 AM IST
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कश्मीर में बदला माहौल, हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया बीजेपी का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत

बीजेपी का स्थापना दिवस: पूरे जम्मू-कश्मीर में बीजेपी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया. इस दिन श्रीनगर में हुए कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण थे, जो यहां के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दिखाते हैं. बीजेपी के नेता कभी नारा लगाते थे—'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है'. ऐसे में अलगाववादियों का गढ़ रही उसी जगह में जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से लहराया गया, तो दशकों पहले कश्मीर में शांति का सपना देखने वाले मुखर्जी की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी. हालांकि मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने कई साल पहले जिस शुभ घड़ी में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया था, उसी दिन कश्मीर में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हिंसा का शिकार हुए अनगिनत कश्मीरी पंडितों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई थी.

बीजेपी का स्थापना दिवस

पहली बार, BJP कार्यकर्ताओं ने मीरवाइज मंजिल के बाहर अपनी पार्टी का झंडा फहराया और जश्न मनाया. मीरवाइज मंजिल, श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के रजिया कदल क्षेत्र में है, जो कभी हुर्रियत और अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक का आवास होने के साथ दशकों तक दोनों पार्टियों का कार्यालय भी रहा. यह स्थान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, और अवामी एक्शन कमेटी अक्सर भारत-विरोधी/अलगाववादी विचारों और पत्थरबाजी का केंद्र हुआ करती थी.

मीरवाइज मंजिल के बाहर पार्टी का झंडा फहराने के इस कदम को अलगाववादी खेमे और उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है जो अभी भी भारत-विरोधी विचार रखते हैं. BJP की JK (जम्मू-कश्मीर) इकाई ने मीरवाइज मंजिल के ठीक सामने, रज़िया-कदल क्षेत्र के चौक पर झंडे फहराए, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया. पूरा चौक BJP के झंडों के केसरिया रंग से सज गया.

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मुनाजिर ठाकुर ने भरी हुंकार

बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख मुनाजिर ठाकुर ने कहा, 'हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. किसी चुनौती को छोड़िए, यहां तक कि मौत से भी हम नहीं डरते. चाहे डाउनटाउन इलाके हों, गांव हों या कस्बे, BJP हर कोने में सक्रिय रहती है और लगातार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है. अब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी है. यह क्षेत्र, जिसे कभी अशांत माना जाता था, 2019 के बाद खासकर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, एक महत्वपूर्ण बदलाव का गवाह बना है. यहां शांति बहाल हुई है. शांति स्थापित हुई है. इसके साथ ही यहां विघटनकारी ताकतें कमजोर हुई हैं. हमें भरोसा है कि बाकी चुनौतियां भी समाप्त हो जाएंगी. जिससे एक आतंक-मुक्त जम्मू और कश्मीर का मार्ग प्रशस्त होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और उनकी विचारधारा तथा सिद्धांतों से प्रेरित होकर, ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है.'

 'नए कश्मीर' का संदेश

BJP नेताओं ने इसे आयोजन को 'नए कश्मीर' का संदेश बताया, जो 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने की दिशा में एक कदम का संकेत है. जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर, जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश में जश्न मनाया गया. 6 अप्रैल 1980 को स्थापित यह पार्टी, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, मूल्यों पर आधारित राजनीति और गांधीवादी राष्ट्रवाद जैसे मूल सिद्धांतों पर बनी है. आज, लोगों के अपार समर्थन की बदौलत यह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है.

घाटी में पॉपुलर हो रही केमेस्ट्री

ठाकुर ने कहा, '22 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ, जिसमें कश्मीर में भी इसकी बढ़ती मौजूदगी शामिल है. हमारी पार्टी बीजेपी लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रही है. इस महत्वपूर्ण अवसर यानी पार्टी की सालगिरह मनाते हुए, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनावों में यहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर नया इतिहास रचेगी. 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे से प्रेरित होकर, पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में लगातार बढ़ी है. एक राज्य से दूसरे राज्य तक, बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है. हमें असम में भी फिर से जीतने की उम्मीद है. जम्मू और कश्मीर में भी पार्टी के प्रभाव और जनाधार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है.'

BJP कश्मीर कार्यालय और पूरी घाटी के सभी दस जिलों में भी इसी तरह के जश्न मनाए गए. पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें एकता और राष्ट्रीय हित के संदेश पर जोर दिया गया.

BJP उन क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से अपनी पैठ बढ़ा रही है, जिन्हें पहले पहुंच से बाहर माना जाता था. खासकर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके, नौहट्टा में हाल ही में आयोजित एक विशाल जनसभा ने विकास और सेवा के मुद्दों पर स्थानीय लोगों से जुड़ने के इस प्रयास को और स्पष्ट किया.

46वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश में  विकास यात्रा और लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर सामूहिक रूप से झंडा फहराने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पार्टी की यात्रा के बारे में सबको बताने के साथ-साथ और 'विकसित भारत' तथा 'विकसित जम्मू-कश्मीर' के लिए उसके विजन का जश्न मनाना था.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी; भारतीय जनसंघ से अपनी शुरुआत करते हुए, यह पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है. आज 22 करोड़ लोग BJP के प्राथमिक सदस्य हैं.

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