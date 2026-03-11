बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर

Advertisement
BJP Central Election Committee: भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक बैठक का आयोजन करने वाली है. इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता शामिल होंगे.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 11, 2026, 11:11 PM IST
Vidhan Sabha Chunav: पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति गुरुवार ( 12 मार्च 2026) को एक बैठक का आयोजन करने वाली है. भाजपा के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के टॉप लीडर शामिल होंगे. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. 

कब होगी बैठक? 

भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक शाम 6 बजे तक होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल और केरल की पहली सूची पर मुहर लगेगी. बताया जा रहा है कि पहली सूची देर रात तक जारी हो सकती है. बता दें कि देशभर में विधानसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं इलेक्शन कमीशन जल्द ही पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के लिए मतदान तिथियों का ऐलान कर सकता है. चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में 294, जबकि केरल में 140 सीटें हैं.  

ये भी पढ़ें- 'सदन कोई मेला नहीं है, अध्यक्ष के इरादों पर सवाल नहीं उठा सकते...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या-क्या बोले अमित शाह?   

बंगाल-केरल में भाजपा का हाल? 

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के पिछले चुनावों में भाजपा ने 77 सीटें हासिल की थीं, लेकिन केरल में उसकी उपस्थिति अभी तक कुछ खास नहीं है. यहां साल 2016 में भाजपा का केवल एक विधायक था. समिति के फैसले यहां महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टी की चुनावी रणनीतियों को आकार देने की संभावना रखते हैं.   

ये भी पढ़ें-  स्पीकर के बाद अब CEC की बारी? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप 

चुनाव को लेकर बैठक 

इससे पहले सोमवार ( 9 मार्च 2206) को दिल्ली में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केरल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई. इसके लिए शाम 6 बजे से 2 घंटे तक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उम्मीदवारों की सूची, राज्य की रणनीति, घोषणापत्र, नारे और अन्य चीजों पर चर्चा की गई. इस बैठक में  
गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जेपी नड्डा, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, कुम्मनम राजशेखरन, के सुरेंद्रन, अपराजिता सारंगी, प्रकाश जावड़ेकर, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, शोभा करंदलाजे और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पीके कृष्णदास शामिल थे. 

Trending news

