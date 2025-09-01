बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा

समिक भट्टाचार्य और सुनील बंसल के अलावा, दो दिवसीय सत्र में पश्चिम बंगाल में पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी की सूचना प्रौद्योगिकी सेल के प्रमुख तथा पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय भी शामिल होंगे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:59 PM IST
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा

भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंगलवार और बुधवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी के नेतृत्व के साथ एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय सत्र आयोजित करेगा, ताकि अगले वर्ष होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की तैयारी में संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की जा सके. बीजेपी के नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और पार्टी के राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य पहले से ही नई दिल्ली में हैं ताकि मंगलवार और बुधवार को होने वाले आगामी दो दिवसीय सत्र की कार्यवाही पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रारंभिक चर्चा की जा सके.

भट्टाचार्य शनिवार शाम को कोलकाता लौटने वाले हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल भी मंगलवार और बुधवार के दो दिवसीय सत्र में भाग लेंगे. पार्टी की राज्य समिति के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार और बुधवार के सत्रों का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र राज्य में पार्टी के बूथ-स्तरीय संगठन को मजबूत करना होगा. पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य समिति के एक नेता ने कहा, 'इसके साथ ही अगले वर्ष के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की प्रचार रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें प्रचार में उजागर किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जाएगी.'

अमित मालवीय भी होंगे शामिल
समिक भट्टाचार्य और सुनील बंसल के अलावा, दो दिवसीय सत्र में पश्चिम बंगाल में पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी की सूचना प्रौद्योगिकी सेल के प्रमुख तथा पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय भी शामिल होंगे. अधिकारी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में राज्य बीजेपी की चुनाव समिति के साथ एक बैठक की थी. उस बैठक के बाद, उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें चुनाव से संबंधित कुछ गैर-लिखित जिम्मेदारियां सौंपी हैं और वह उन्हें पूरा कर रहे हैं.

बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में शुरु हो सकता है SIR
पार्टी की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि बिहार के बाद भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) शुरू कर सकता है. उन्होंने आगे कहा, 'मंगलवार और बुधवार को होने वाले दो दिवसीय सत्र में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि SIR से संबंधित कार्यों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी?' 

;