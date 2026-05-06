जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का विधानसभा चुनाव एक बड़े भूचाल की तरह सामने आया. लंबे समय से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इस बार ऐसी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी. भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीत लीं और स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया. चुनाव के रुझान आते ही तस्वीर साफ होने लगी थी कि बंगाल में हवा बदल चुकी है. कभी 2021 में 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली टीएमसी इस बार 80 सीटों पर ही सिमट गई. वहीं, कांग्रेस और सीपीआई (एम) जैसे पारंपरिक दल हाशिये पर चले गए. कांग्रेस को महज 2-3 सीटें मिलीं, जबकि वाम दल 1-2 सीटों तक ही सीमित रह गए.

बीजेपी की यह जीत अचानक नहीं आई. पिछले कुछ सालों में पार्टी ने बंगाल में अपनी पकड़ लगातार मजबूत की थी. 2016 में जहां उसका वोट शेयर सिर्फ 10% था, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह बढ़कर 39% तक पहुंच गया. अब वही बढ़त 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में तब्दील हो गई. अब बंगाल जीत के साथ-साथ बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है. आगे बीजेपी के लिए वो चुनौतियां तैयार खड़ी हैं जिनकी कसौटी पर बीजेपी का उतरना आसान नहीं होगा. देश का ये सूबा आजादी के बाद से ही सियासी हिंसा, सत्ता संघर्ष और नक्सलवाद के उदय के रूप में जाना जाता रहा है. ऐसे में बीजेपी को बंगाल में कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा. आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी को अब बंगाल में किन कसौटियों पर खरा उतरना है?

बंगाल में बीजेपी खत्म कर पाएगी 'सियासी हिंसा'?

पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक स्याह पहलू लंबे समय से चर्चा में रहा है और वह है राजनीतिक हिंसा. दशकों से यह राज्य ऐसे आरोपों से घिरा रहा है कि सत्ता में रहने वाली सरकारों के दौर में हिंसा को या तो नजरअंदाज किया गया या फिर उसे अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला. हालात कई बार इतने बिगड़े कि सिर्फ किसी दूसरी पार्टी को वोट देने या उसका समर्थन करने के शक में लोगों की जान तक ले ली गई. ऐसे परिदृश्य में अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आती है या अपनी पकड़ मजबूत करती है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही होगी कि राजनीतिक संरक्षण में पनप रही हिंसा पर कैसे काबू पाया जाए. कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना और आम जनता में भरोसा बहाल करना. इन मुद्दों से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी जरूर होगा.

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बीजेपी की सरकार में रुकेगा बंगाल में महिलाओं पर जुल्म?

बंगाल के समाज को अक्सर उसकी प्रगतिशील सोच और 'भद्रलोक' संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां महिलाओं की भागीदारी और उनकी स्थिति को अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है. लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है. इसी राज्य के दूसरे छोर पर, खासकर ग्रामीण और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में, हकीकत कहीं ज्यादा चिंताजनक नजर आती है. इन क्षेत्रों से महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, गैंगरेप और अन्य गंभीर अपराधों की खबरें बार-बार सामने आती रही हैं. ये घटनाएं न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि समाज की उस परत को भी उजागर करती हैं, जहां सुरक्षा और न्याय अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी बड़ा उदाहरण

हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला इस गंभीर समस्या की ताजा मिसाल बनकर सामने आया है. इस तरह की घटनाएं यह साफ करती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा केवल शहरी छवि तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करना होगा.

ऐसे में, अगर बीजेपी राज्य में सत्ता संभालती है या अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाना होगा. कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, दोषियों को सख्त सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना. ये सभी पहलू उसके लिए प्राथमिकता बनेंगे.

BJP के सत्ता में आने पर रुकेगी बंगाल में घुसपैठ?

पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद 4 मई की शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उनके भाषण का एक हिस्सा खास तौर पर चर्चा में आ गया. उन्होंने साफ कहा कि अब घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनके इस बयान से यह समझना मुश्किल नहीं था कि बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा कितना बड़ा और प्रभावशाली बन चुका है. दरअसल, चुनावी नतीजों में भी यह साफ दिखा कि घुसपैठ का सवाल बीजेपी के लिए एक अहम चुनावी मुद्दा रहा. पार्टी ने इसे जोर-शोर से उठाया और मतदाताओं के बीच इसे लेकर लगातार चर्चा बनी रही. आरोप यह भी लगते रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण के चलते इन लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज बनवाए गए, जिससे स्थानीय लोगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं. ऐसे में अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है और जमीनी स्तर पर हालात को कैसे संभालती है.

क्या बीजेपी दे पाएगी बंगाल को विकास और रोजगार?

कभी देश की आर्थिक और बौद्धिक धड़कन कहा जाने वाला पश्चिम बंगाल आज अपनी पुरानी पहचान को तरसता नजर आता है. एक समय था जब सूत, जूट, चाय और फिल्म उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में यह राज्य पूरे भारत का नेतृत्व करता था. कोलकाता न सिर्फ व्यापार का केंद्र था, बल्कि विचार और संस्कृति का भी गढ़ माना जाता था. लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलती चली गई. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और लंबे समय तक चले हिंसक संघर्षों ने इस मजबूत राज्य की नींव को हिला दिया. हालात ऐसे हो गए कि सोने की बारीक कारीगरी करने वाले कारीगर हों या जूट उद्योग से जुड़े मजदूर—कई लोग आज रोजगार की तलाश में भटकते नजर आते हैं.

महाराष्ट्र-गुजरात की तुलना में पीछे रह गया बंगाल

रोजगार के अवसर घटने और विकास की रफ्तार थमने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने जहां तेजी से औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की, वहीं पश्चिम बंगाल लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक सुस्ती के दौर में उलझा रहा. इसका असर यहां के बुनियादी ढांचे और कार्य संस्कृति पर भी साफ दिखाई देता है. अब वक्त है कि हालात बदले जाएं. केंद्र और राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे विकास की रफ्तार को फिर से पटरी पर लाएं और लोगों के लिए नए अवसर पैदा करें. अगर बंगाल एक बार फिर विकास के रास्ते पर मजबूती से लौटता है, तो यह न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है.

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