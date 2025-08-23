BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने

बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. वहीं सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक और बड़ी रणनीतिक तैयारी में जुटी है,पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:11 AM IST
Modi-shah-Nadda
Modi-shah-Nadda

BJP President Election: बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. वहीं सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक और बड़ी रणनीतिक तैयारी में जुटी है,पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की. विश्वस्त सूत्रों के दावे से कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है. उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद पार्टी इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी राय मांगी है. 

बीजेपी ने वरिष्ठ नेता जैसे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े पदाधिकारी और संवैधानिक पदों पर रह चुके बड़े नेताओं से मिलकर पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बातचीत की है. पार्टी का मानना है कि इस बार नया पार्टी अध्यक्ष कुछ ऐसा हो जो संगठन के भीतर तो मजबूत पकड़ रखता ही हो साथ ही चुनौतीपूर्ण राज्यों में चुनावी रणनीतियों को भी धार दे सके. पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए नेतृत्व के साथ नई ऊर्जा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कदम रखना चाहती है. 

बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेगी बिहार चुनाव!
सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी. बिहार चुनाव में बीजेपी एक नए नेतृत्व के साथ चुनाव में उतरना चाह रही है. फिलहाल अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं. इसके पहले जनवरी 2020 में ही नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू हुआ था इसके बाद से उन्हें बार-बार एक्सटेंड कर दिया जा रहा था. वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की वजह से एक बार फिर जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था. 

यह भी पढ़ेंः देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा

आखिर क्यों बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी?
जेपी नड्डा को जून 2019 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. इसके बाद से उनको लगातार एक्सटेंशन दे दिया जा रहा है. ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को देरी क्यों हो रही है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए किया जाने वाला व्यापक विचार-विमर्श है. पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए बीजेपी और आरएसएस ने पार्टी के लगभग 100 नेताओं से संपर्क साधा है. इन नेताओं में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, कई पूर्व अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री तो कई बीजेपी आरएसएस से जुड़े संवैधानिक पदों पर रह चुके नेता शामिल हैं लेकिन बात अभी भी फाइनल नहीं हो पाई. इनमें से कई नामों पर विचार जारी है.

उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद मिलेगा अध्यक्ष!
सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं. इस चुनाव के बाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तेजी दिखाएगी क्योंकि इसके तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेना चाहती है. क्योंकि वो बिहार चुनाव में एक नए कलेवर और नए नेतृत्वकर्ता के साथ उतरना चाहती है. फिलहाल अभी पार्टी सिर्फ एक उद्देश्य से आगे बढ़ रही है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति चुनाव में  एनडीए कैंडिडेट अधिकतम वोटों से जीते.

यह भी पढ़ेंः ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

