नितिन नवीन का 'मिशन Gen Z', कैसे युवाओं से जुड़ेगी BJP; 45 नेताओं के साथ रणनीति पर कई घंटे चला मंथन

BJP साल 2027 और 2029 में होने वाले चुनावों के लिए कमर कस चुकी है. पार्टी का पूरा फोकस जेन जी वोटर्स पर है. इसे देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शनिवार सुबह पार्टी दफ्तर में करीब 45 नेताओं से मुलाकात की. यह बैठक इसलिए भी खास थी क्योंकि 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है.
बीजेपी ने बैठक में पूरे देश से 45 नेताओं को बुलाया. यानी हर राज्य से 2 या 3 नेता. इनमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक और राज्यमंत्री शामिल हैं. इस बैठक का एक ही एजेंडा था कि कैसे जेन जी वोटर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, उनके मुद्दों को समझा जाए और उनको आगामी चुनावों में अपने पाले में लाया जाए.
पार्टी ने उन नेताओं से भी संपर्क किया है जिन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने से पहले, बीजेपी की युवा राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी. इनमें पूनम महाजन, तेजस्वी सूर्या और पंकजा मुंडे शामिल हैं. दार्जीलिंग के सांसद राजू बिस्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे जैसे युवा नेताओं को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है.
रवि किशन को शामिल करना खास तौर पर अहम है. बीजेपी का मानना है कि उसके कुछ नेताओं का Gen-Z के साथ एक स्वाभाविक सांस्कृतिक जुड़ाव है, जिसे पारंपरिक राजनीतिक बातचीत के जरिए नहीं बनाया जा सकता.
किशन इस मामले में एक अहम उदाहरण बनकर उभरे हैं. हाल ही में CJP के नेतृत्व में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद, युवा यूजर्स के बीच उनकी पुरानी फिल्मों के क्लिप, डायलॉग और डांस मूव्स फिर से लोकप्रिय हो गए हैं. कई क्लिप्स को मीम्स और सोशल मीडिया कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. बीजेपी के लिए, ऐसे मौके पारंपरिक भाषणों और प्रचार सामग्री से आगे बढ़कर राजनीतिक बातचीत करने का मौका देते हैं.
पार्टी का बड़ा मकसद ऐसे नेताओं की पहचान करना है जो युवा भारतीयों की भाषा में बात कर सकें, और उन प्लेटफॉर्म्स पर बात कर सकें जहां वे असल में पॉलिटिकल और कल्चरल कंटेंट देखते हैं.
इसलिए उम्मीद है कि यह मीटिंग पार्टी की यूथ विंग पर होने वाली आम चर्चा से कहीं आगे जाएगी. इसमें गौर किया गया होगा कि युवा वोटर्स को क्या चीज प्रेरित कर रही है, कौन से मुद्दे उनकी पॉलिटिकल पसंद तय कर रहे हैं और बीजेपी उनके लिए ज्यादा असरदार कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बना सकती है.
यह मीटिंग बीजेपी संगठन के लिए एक अहम मोड़ पर हुई. यह मीटिंग पार्टी में हाल ही में हुए बदलावों के बाद और सोशल मीडिया के जरिए युवा भारतीयों से सीधे जुड़ने पर नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि सरकार और पार्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने की जरूरत है. इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों का सोशल मीडिया ऑडिट किया गया, जिसका मकसद यह पता लगाना था कि सरकार के सदस्य ऑनलाइन कितनी असरदार तरीके से बातचीत कर रहे हैं.
अब बीजेपी जेन जी से उसी की भाषा में बात कर रही है. बीजेपी के इंस्टा पेज पर हाल ही में मोटू-पतलू और स्पाइडर-मैन भी नजर आए हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर AI से बने कार्टून स्ट्रिप्स के डरिए तंज़ कसे जा रहे हैं. राहुल और उनकी बहन, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तस्वीरों पर डायलॉग बॉक्स दिखाए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें एक ऐसी वेबसाइट से परेशान दिखाया गया है जिसे 'Gen-Z' ने बीजेपी और उसकी सरकार के खिलाफ उनके दावों और आरोपों को चुनौती देने के लिए शुरू किया है.
मोटू-पतलू, जो पहले मिलेनियल्स की पसंदीदा कॉमिक बुक हुआ करते थे और अब 'Gen Alpha' के बहुत पसंदीदा टीवी शो बन गए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करते हुए दिखाया गया है.
रैपर ड्रेक भी इसमें नज़र आते हैं. साथ ही 'Brothaa', 'Delulu', 'Kinda Chic' और 'It's Done, Bro!' जैसे शब्द और मुहावरे भी इस्तेमाल किए गए हैंय इनमें से आखिरी वाले का संबंध उस घटना से है जहां से शायद Gen-Z पर यह फोकस शुरू हुआ. जुलाई में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के दौरान, जिसके कारण शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, एक्टर सलमान खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से उनकी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था - 'it's done bro'.
दूसरी ओर, बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने पार्टी के दिल्ली के तीन लोकसभा सांसदों को फटकार लगाई है. इन सांसदों ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मौत के बाद उनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया था. इन सांसदों में कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया शामिल हैं. इन्होंने हाल ही में कुमार के घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, BJP अध्यक्ष ने इस कदम पर अपनी नाराजगी जताई है.