Rajasthan Politics: राजस्थान की सत्ता पर भाजपा की पैनी नजर, अब शाह ने सचिन पायलट के लिए कह दी ये बड़ी बात

शाह ने भरतपुर में बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ''पायलट किसी भी बहाने धरने पर बैठते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तिजोरी भरने में उनका योगदान कम और गहलोत का योगदान ज्यादा है.''

अमित शाह ने आरोप लगाया कि गहलोत ने राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार का 'अड्डा' (हब) बना दिया है और राज्य को लूटा है. भ्रष्टाचार का यह पैसा कांग्रेस पार्टी के खजाने में गया है. 2008 के जयपुर बम ब्लास्ट मामले में अभियुक्तों के बरी होने पर शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण उच्च न्यायालय में उचित दलीलें पेश नहीं कीं.

#WATCH | "...Pilot ji whatever you do, your number won't come, maybe your contribution is more on ground than Gehlot ji but Gehlot ji's contribution is more in Congress's treasure": Union minister Amit Shah takes a dig at Ashok Gehlot-Sachin Pilot tussle in Rajasthan Congress pic.twitter.com/bZG4QHLMlP

— ANI (@ANI) April 15, 2023