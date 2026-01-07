वाह रे राजनीति! बीजेपी ने कांग्रेस से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला', एकनाथ शिंदे के साथ हुआ धोखा?

BJP Joins Hands With Congress In Rare Alliance: महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार को ऐसा सियासी ट्विस्ट देखने को मिला, जिसने सभी दलों और राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया है. ठाणे की अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में जहां शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं BJP और कांग्रेस ने हैरान कर देने वाला गठबंधन कर पूरा गेम बदल दिया है. तो जानें पूरा मामला.

क्या हुआ अंबरनाथ में?

ठाणे जिले की अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में सियासी खेल ने सबको चौंका दिया है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 20 दिसंबर के चुनावों में सबसे ज्यादा 27 सीटें जीतीं, लेकिन 60 सदस्यों वाली इस काउंसिल में बहुमत से सिर्फ 4 सीटें पीछे रह गई थी. BJP को 14, कांग्रेस को 12, अजित पवार की NCP को 4 और 2 इंडिपेंडेंट जीते थे. यानी एक तरह से बहुमत किसी के पास नहीं था. ऐसे में आमतौर पर दुश्मन मानी जाने वाली BJP और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर शिवसेना को सत्ता से दूर करने की ऐसी रणनीति बनाई की पूरा समीकरण ही बदल गया.

कैसे बदला पासा?

इस चुनाव में शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन BJP ने कांग्रेस और NCP के साथ 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' नाम से गठबंधन बनाया तो उनके पास सीटों की संख्या हो गई 32 यानी बहुमत से ज्यादा और इस तरह से प्रेसिडेंट चुनाव में BJP की तेजश्री करंजुले पाटिल ने शिवसेना की मनीषा वालेकर को हरा दिया. BJP पार्षद अभिजीत करंजुले पाटिल को ग्रुप लीडर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि ये गठबंधन शिवसेना के 'करप्शन और डर' वाले शासन को खत्म करने के लिए है, और अंबरनाथ में विकास लाने के लिए है. ये इलाका MP श्रीकांत शिंदे (एकनाथ शिंदे के बेटे) का है, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है.

कांग्रेस-BJP का अनोखा गठजोड़: कैडर हैरान

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यह गठबंधन BJP और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी चौंका रहा है. मुंबई और ठाणे जैसे बड़े शहरों में चुनाव से पहले ऐसे गठबंधन कम ही देखे जाते हैं. BJP सूत्रों ने बताया कि लोकल चुनावों में लोकल लीडर्स को फैसला लेने की आजादी है. वहीं, राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, "अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है." लेकिन अंबरनाथ में यह अलायंस हो चुका है, जिसमें NCP (अजित पवार गुट) भी शामिल है. शिवसेना MLA बालाजी किनिकर ने इसकी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, "BJP देश भर में 'कांग्रेस-फ्री इंडिया' के लिए कैंपेन चलाती है, लेकिन पावर के लिए म्युनिसिपल लेवल पर कांग्रेस को मजबूत किया है." शिवसेना ने इसे "गलत और मौकापरस्त अरेंजमेंट" बताया है. कांग्रेस के अंबरनाथ सिटी प्रेसिडेंट प्रदीप पाटिल से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऑप्शन या तो BJP या शिंदे गुट के साथ थे, या वोटिंग से दूर रहना.

आगे क्या होगा: डेवलपमेंट vs सियासी लड़ाई

यह घटना 2026 के बड़े चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव का संकेत दे सकती है. BMC जैसे बड़े बैटलग्राउंड में भी गठबंधन बदल सकते हैं. ठाकरे गुट के फिर से एक होने से तनाव बढ़ा है. BJP का दावा है कि यह करप्शन मुक्त प्रशासन के लिए है, लेकिन शिवसेना इसे सत्ता की लालच बता रही है. अंबरनाथ में अब विकास कार्यों पर फोकस होगा, लेकिन सियासी जंग जारी रहेगी.