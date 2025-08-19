DNA: प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', क्यों साथ आए ये तीन दल?

DNA Analysis: नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के रोल मॉडल हैं. वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, उसी बंगाल के जिसे नए प्रयोगों की धरती कहा जाता है और इसी धरती पर एक नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है, ये ऐसा प्रयोग है जो कल्पना से परे है, ये ऐसा प्रयोग है जो धरती और आसमान के मिल जाने जैसा चमत्कारी है. आप इसे राजनीतिक चमत्कार भी कह सकते हैं. क्या आप सोच सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी 2 राजनीतिक पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस कभी हाथ मिला सकती हैं. आपका जवाब होगा नहीं.

बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ये तीनों दल एकसाथ आ गए और तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ़ गठबंधन बनाया. चुनाव लड़ा और जीता भी, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के ख़िलाफ एक चुनाव के दौरान 3 विपक्षी पार्टियों ने महागठबंधन बना लिया. जो राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे को भर-भरकर गाली देती हैं, उन्होंने एक सहकारी समिति के चुनाव में हाथ मिला लिया. 1989 में वी. पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का समर्थन करने के लिए राइट और लेफ्ट यानी BJP और कम्युनिस्ट पार्टियां साथ आई थीं लेकिन कांग्रेस ऐसे गठबंधन में कभी नहीं जुड़ी थी. तीनों का एक साथ आना राजनीति की एक अद्भुत घटना है. इसलिए हमने आज इस ख़बर का DNA विश्लेषण करने का फ़ैसला लिया.

दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले का है. यहां नकाशीपाड़ा थाने की कांचकुली सहकारी समिति के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ BJP, कांग्रेस और लेफ्ट ने लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया और उसे हरा दिया. सहकारी समिति में कुल 9 सीटें थीं और वोटर की संख्या 772, चुनाव के नतीजे आए तो लोकतांत्रिक गठबंधन ने 5 सीटें जीतीं जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिलीं. ये चुनाव स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी 16 अगस्त को हुआ था.

यानी तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गईं. जबकि केंद्र की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट एक हैं और INDIA गठबंधन के ज़रिए तीनों पार्टियों का लक्ष्य BJP को सत्ता से हटाना है. बंगाल की राजनीति की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हैं लेकिन दोनों ही पार्टियां BJP का भी विरोध करती हैं. BJP और लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि गठबंधन के आरोप ग़लत हैं. उनके मुताबिक तृणमूल के ख़िलाफ़ बंगाल में ग़ुस्सा है जिसकी वजह से ऐसे नतीजे आए हैं.

हालांकि ममता बनर्जी अक्सर ये आरोप लगाती रही हैं कि उनके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है. मार्च 2023 में सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से अपनी पार्टी की हार के बाद ममता बनर्जी ने दोनों के बीच अनैतिक गठबंधन का आरोप लगाया था. यही आरोप लगाकर उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फ़ैसला लिया था. बंगाल में सहकारी समिति के चुनाव में ममता के ख़िलाफ़ विरोधी पार्टियों का साथ आना वाकई हैरान करता है लेकिन 2 घोर विरोधी पार्टियों के साथ आने के और भी कई उदाहरण हैं.

आज बिहार में कांग्रेस और RJD का गठबंधन है लेकिन RJD के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की राजनीति में एंट्री कांग्रेस के विरोध से हुई थी. इसी तरह यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है लेकिन एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी घोर कांग्रेस विरोधी थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पिछले 12 वर्षों में इतनी बार दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाया है कि लोग गिनती भूल गए हैं और उन्हें मौजूदा समय की राजनीति का पलटूराम कहा जाता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस सरकार के विरोध में हुआ था लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के सहारे अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे.

महाराष्ट्र में शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस छोड़ी थी लेकिन बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया. तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK अच्छे दोस्त हैं, राज्य सरकार में साझेदार हैं लेकिन 1997 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार से DMK के मंत्रियों को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था जिससे गुजराल सरकार गिर गई थी. कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है. दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, कहा नहीं जा सकता. मिलते-जुलते हित के लिए 2 पार्टियां साथ आती हैं और जब दोनों के हित टकराते हैं तो वो अलग हो जाती हैं. दोस्त बनाने का मक़सद आम तौर पर सिर्फ़ सत्ता हासिल करना होता है लेकिन जिस दिन दोस्त ख़ुद भी सत्ता चाहने लगता है, उस दिन ये दोस्ती ख़त्म हो जाती है. चूंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ BJP, कांग्रेस और लेफ्ट कमज़ोर हैं, इसलिए ये साथ आ गईं लेकिन जिस दिन इनकी ताकत बढ़ेगी, उस दिन इनके रास्ते भी अलग हो जाएंगे.