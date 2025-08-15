'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे

Vice President Elections: सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवार संभवत: बीजेपी का वह नेता होगा, जिसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ी हो. चर्चा में कई नाम हैं. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफ़ा देने के बाद यह पद खाली हो गया था.
Vice President Elections: बीजेपी की सबसे अहम फैसले लेने वाली कमेटी रविवार शाम को बैठक करने वाली है, जिसमें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी. 7 अगस्त को संसद में हुई एनडीए नेताओं की बैठक में सभी सहयोगी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया था. अब बीजेपी संसदीय बोर्ड, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं. वे चुने गए नाम पर मुहर लगाएंगे.
सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवार संभवत: बीजेपी का वह नेता होगा, जिसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ी हो. चर्चा में कई नाम हैं, जैसे राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कुछ मौजूदा राज्यपाल जैसे महाराष्ट्र के सी.पी. राधाकृष्णन, गुजरात के आचार्य देवव्रत या जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा.
हालांकि, इस बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर सरकार ने विपक्ष से सहमति बनाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की है. जबकि पहले ऐसा किया जाता था. संसद में हाल ही में सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह तनातनी रही है, खासकर SIR वोटर लिस्ट रिव्यू ड्राइव पर चर्चा से सरकार के इनकार के बाद. ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष का सत्तारूढ़ पार्टी से सहमत होना मुश्किल माना जा रहा है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पहले कड़े आलोचक रहे विपक्षी सांसदों ने पिछले साल उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था. हालांकि, धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद विपक्ष के भीतर भी कई नेताओं को यह फैसला हैरान कर रहा है. इसलिए विपक्षी पार्टियों के नेता इसे सरकार-धनखड़ के बीच मतभेद से जोड़कर देख रहा है. उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफ़ा देने के बाद यह पद खाली हो गया था. पद रिक्त घोषित होने के बाद चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को चुनाव कराने की घोषणा की. नामांकन 7 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त होंगे. राष्ट्रपति के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पदाधिकारी का चुनाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सांसद मतदान करेंगे.
भाजपा ने इस पद को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं. अपने सांसदों के लिए 6 से 9 सितंबर तक एक स्पेशल वर्कशॉप, जिसमें अधिकतम भागीदारी और एरर-फ्री वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए मॉक वोटिंग अभ्यास शामिल होने की उम्मीद है. भारत के उपराष्ट्रपति का पद काफी अहम है, क्योंकि यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है. उपराष्ट्रपति की भूमिका के अलावा, वह राज्यसभा का वास्तविक सभापति भी होता है.
