तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, अब कुल कितना हुआ डोनेशन?

BJP donations: बीजेपी को उसका नया राष्टीय अध्यक्ष मिल गया है, ये जिम्मेदारी नितिन नबीन को सौंपी गई है. आने वाले दिनों बीजेपी की दशा और दिशा नितिन नबीन को ही तय करनी है. केंद्र में NDA की सरकार है जिसमें बीजेपी सहयोगी दल है. एक रिपोर्ट के मुताबिक BJP को 2024-25 में बीजेपी को मिलने वाले चंदे में 54% प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 2024-25 में ये चंदा बढ़कर 6,125 करोड़ रुपये हो गया है.

कितने करोड़ की हुई बढ़ोतरी

बता दें कि साल 2023-24 में ये चंदा 3,967 करोड़ रुपये था. 2,158 करोड़ रुपये की यह बढ़ोतरी, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने के बाद आई है. केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी ने 2023-24 में बॉन्ड के जरिए लगभग 1,686 करोड़ रुपये कमाए थे. कॉरपोरेट्स द्वारा पॉलिटिकल फंडिंग के एक गुमनाम सोर्स के तौर पर बॉन्ड को खत्म करने से BJP द्वारा 2024-25 की अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई कंपनियों और संगठनों से मिलने वाले डोनेशन में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हुई. EC में फाइल की गई रिपोर्ट के मुताबिक, BJP को कॉर्पोरेट डोनेशन 2023-24 में 1,885 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,422 करोड़ रुपये हो गया.

कांग्रेस की कितनी थी इनकम

कांग्रेस ने पहले फाइल की गई अपनी 2024-25 की सालाना ऑडिट रिपोर्ट में कुल इनकम 918 करोड़ रुपये और खर्च 1,112 करोड़ रुपये बताया था. मुख्य विपक्षी पार्टी को ग्रांट, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से मिलने वाली रकम 2023-24 में 1,130 करोड़ रुपये से लगभग 54% घटकर 522 करोड़ रुपये रह गई. यह बॉन्ड खत्म होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने 2023-24 में इस रास्ते से लगभग 828 करोड़ रुपये जुटाए थे. पिछले फाइनेंशियल ईयर में BJP को इंडिविजुअल डोनर्स ने 641 करोड़ रुपये दिए, जो 2023-24 में 240 करोड़ रुपये थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी की सलाना इनकम कितनी है?

BJP ने 2024-25 के लिए अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में जो कुल 6,769 करोड़ रुपये की इनकम बताई है, उसमें से 2023-24 में बताई गई 4,340 करोड़ रुपये से ज्यादा है, 6,125 करोड़ रुपये अपनी मर्जी से मिले चंदे से, 634 करोड़ रुपये बैंकों से मिले ब्याज से, 5.7 करोड़ रुपये फीस और सब्सक्रिप्शन से और 4.5 करोड़ रुपये 'दूसरी इनकम' से आए. खर्च की बात करें तो, BJP ने 2024-25 में कुल 3,775 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें से 3,335 करोड़ रुपये चुनाव प्रचार पर खर्च हुए. यह 2023-24 में इसी मद में खर्च किए गए 1,754 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है.

कितना था खर्च

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में कांग्रेस का चुनाव खर्च 896 करोड़ रुपये रहा, जो 2023-24 में 620 करोड़ रुपये था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में BJP ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिसिटी पर सबसे ज़्यादा खर्च किया, जो 2023-24 में 435 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 1,125 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. होर्डिंग्स पर BJP का लगभग 107 करोड़ रुपये, हवाई यात्रा पर 583 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों को फाइनेंशियल मदद पर 313 करोड़ रुपये खर्च हुए. मोर्चा और रैलियों पर और 91 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि मीटिंग का खर्च लगभग 52 करोड़ रुपये रहा. 2024-25 की शुरुआत 9,170 करोड़ रुपये के जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस के साथ करने के बाद, BJP ने साल का अंत 2,995 करोड़ रुपये के सरप्लस के साथ किया, जिससे क्लोजिंग बैलेंस 12,164 करोड़ रुपये हो गया.