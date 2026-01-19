Advertisement
trendingNow13079485
Hindi Newsदेशनितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने बताया ऐतिहासिक पल

नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने बताया 'ऐतिहासिक पल'

Nitin nabeen files nomination: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, और पार्टी नेताओं का मानना है कि वह निर्विरोध चुने जाएंगे. उनके नेतृत्व में भाजपा को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने बताया 'ऐतिहासिक पल'

Nitin nabeen files nomination: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है. भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया है. बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "वह नामांकन दाखिल करते ही निर्विरोध चुने भी जाएंगे. हम भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं. भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में और आगे बढ़ने वाली है. इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए."

भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा, "हमारी पार्टी वंशवाद की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी लोकतंत्र को मानती है. लोकतंत्र की वजह से, कार्यकर्ताओं को मेरिट के आधार पर चुना जाता है। वंशवाद की राजनीति में, सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही चुना जाता है. हमारी पार्टी में, हर कार्यकर्ता को हमारे परिवार का हिस्सा माना जाता है."

उन्होंने कहा कि नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हम उनको जीत की बधाई देते हैं. भारतीय जनता पार्टी में ही कोई भी किसी पद पर बैठ सकता है। कार्यकर्ता को उनकी मेहनत के हिसाब से फल जरूर मिलता है. इसीलिए हमारे पार्टी के लोग एक साथ होकर काम कर रहे हैं और जनता को भी हमारे ऊपर विश्वास रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम नितिन नबीन को शुभकामनाएं देते हैं. उम्मीद है कि वह हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत और काबिल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वह पटना के रहने वाले हैं, और हम उनके वोटर हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा खुशी हो रही है." उन्होंने कहा कि हम उनको पहले ही बधाई देते हैं। वह अपने कार्यकाल में पार्टी को और आगे ले जाएं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहे.

भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने कहा, "देखिए, यह भारत की राजनीति में जश्न का सबसे बड़ा दिन है कि एक आम कार्यकर्ता, एक बूथ कार्यकर्ता, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है.उन्हें जो मौका दिया गया है, वह न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल है."

--आईएएनएस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Nitin Nabeen

Trending news

नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
ladakh earthquake
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
thalapathy vijay
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
UAE
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
Kerala Viral Video Case
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
Noida News
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
BJP
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
स्टाफ ने रिजेक्टेड की जगह लिखा अलाउड... SC ने कहा- साइन किया आदेश नहीं ले सकते वापस
Supreme Court
स्टाफ ने रिजेक्टेड की जगह लिखा अलाउड... SC ने कहा- साइन किया आदेश नहीं ले सकते वापस
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI
gujarat ai project
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI