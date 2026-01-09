'पराए आए और अपने गए...',BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

Advertisement
Mumbai BMC Elections: मुंबई में BMC चुनाव को लेकर तकरार छिड़ी है. इसी बीच है, भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने अनुशासनहीनता के आरोप में 26 कार्यकर्ताओं को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 09, 2026, 12:52 PM IST
BMC Elections: BMC चुनाव को लेकर मुंबई में सियासी पारा हाई हो गया है. बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सहित सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुट गई हैं. एक तरफ जहां कांग्रेस से निष्कासित किए गए पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है, भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने अनुशासनहीनता के आरोप में 26 कार्यकर्ताओं को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है.

यह कार्रवाई बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 के मद्देनजर संगठनात्मक मजबूती और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. अमित साटम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित कार्यकर्ताओं को कई बार समझाया गया, इसके बावजूद उन्होंने महायुति के अधिकृत उम्मीदवारों को सहयोग नहीं किया, पार्टी नेतृत्व के अनुसार यह आचरण पार्टी की नीति, अनुशासन और चुनावी रणनीति के खिलाफ है, इसी वजह से यह कार्रवाई की गई.

अपने आदेश में अमित साटम ने स्पष्ट किया कि आगामी बीएमसी चुनाव भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ऐसे समय में किसी भी प्रकार की गुटबाजी, अनुशासनहीनता या पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि पार्टी हित सर्वोपरि है और जो भी कार्यकर्ता पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कार्य करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे.

निष्कासित किए गए कार्यकर्ताओं में आसावरी पाटील, प्रवीण मरगज, मुक्ता महेश पटेल, संगीता खुटवड, सुचित्रा नाईक, प्रशांत ठाकुर, जयमुरगन नाडार, धनश्री अजय बागल, दिवेश यादव, विनित सिंह, अयोध्या पाठक, सरबतजीत सिंह संधू, सुचित्रा संदीप जाधव, अमित शेलार, कॅप्टन राकेश कोहेलो, शोभा सागावकर, दिव्या ढोले, मोहन अम्बेकर, उर्मिला गुप्ता, सुशील सिंह, सुषमा देशमुख, नेहल शहा, स्नेहाली वाडेकर, सिद्धदेश कोयंडे, प्रिया प्रवीण मरगज और जान्हवी राणे शामिल हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संदेश देने के लिए लिया गया है कि भाजपा में अनुशासन सर्वोच्च है. इस कार्रवाई के बाद मुंबई भाजपा संगठन में हलचल तेज हो गई है और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति और अधिक आक्रामक होने के संकेत मिल रहे हैं. अंबरनाथ नगर पालिका में बुधवार देर रात कांग्रेस के 12 नगरसेवकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था. यह सामूहिक पार्टी प्रवेश कार्यक्रम नवी मुंबई में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में संपन्न हुआ था. इस घटनाक्रम को अंबरनाथ की स्थानीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे भाजपा की स्थिति काफी मजबूत हुई है. (आईएएनएस)

