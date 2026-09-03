बीजेपी को छूट, एनसी का दमन', जम्मू कश्मीर पुलिस पर बरसे सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा- नहीं दूंगा इस्तीफा

Omar Abdullah Allegations Against BJP: उमर अब्दुल्ला ने विरोध प्रदर्शन की इजाज़त को लेकर पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी के लिए केंद्र की आलोचना की. साथ ही, जमीनी हकीकत पर RSS प्रमुख की टिप्पणी को चुनौती भी दी. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कई मुद्दों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसकी शुरुआत श्रीनगर में प्रशासन की ओर से विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके में दिख रहे बड़े अंतर से हुई.
उमर ने पत्रकारों से कहा, 'आपने देखा कि BJP को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं. यह मत कहिए कि आपने श्रीनगर में समानांतर विरोध प्रदर्शन देखे. उन्होंने आगे कहा, आपने यही देखा. इसलिए कृपया गलत तुलना न करें. प्रशासन और पुलिस ने दोनों पार्टियों के साथ जो व्यवहार किया, उसमें कोई समानता नहीं थी. एक को सुविधा दी गई और दूसरे को बेरहमी से दबाया गया.
उमर ने आरोप लगाया,'मेरे साथियों को घसीटा गया. वे घायल हो गए. उनमें से कुछ को अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐसा ही किया गया. BJP को सुरक्षा के साथ ले जाया गया. पत्रकारों को गवाह बनाते हुए उमर ने कहा, आप वहां मौजूद थे. मैंने आप में से कई लोगों को उस विरोध प्रदर्शन के साथ जाते देखा. जिस आसानी से आप विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता का इंटरव्यू ले पाए, वह हम सबने देखा.'
इसलिए कृपया यह न कहें कि आपने दो विरोध प्रदर्शन देखे. आपने ऐसा नहीं किया. आपने एक ही देखा. आपने एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा जिसे करने की इजाज़त नहीं दी गई.
अब्दुल्ला ने कहा कि यह बात खुद ही जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को बयां करती है कि अगर आप मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना चाहते हैं, तो आपको इजाज़त है. अगर आप सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं, तो आपको इजाज़त है. लेकिन अगर आप BJP दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान न करे, आपको वहां जाने की इजाज़त नहीं है. यहां की पुलिस सिर्फ BJP की गरिमा की रक्षा के लिए है और वे इसके अलावा कुछ नहीं जानते.
विपक्ष के नेता (LoP) के इस बयान पर कि उमर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और राज्य के दर्जे पर वोट करवाना चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा इस मामले पर पहले ही वोट कर चुकी है. सीएम उमर ने कहा, 'तो मान लेते हैं कि यह सरकार राज्य का दर्जा नहीं देने वाली है. अगर ऐसा है, तो भगवान के लिए हम केंद्र सरकार से यह सच्चाई क्यों नहीं सुनते?'
उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'अगर ये लोग सच में भारत के संविधान को फाड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रुकावट डालना चाहते हैं. संसद का अनादर करना चाहते हैं और मोदी के वादे को झूठा साबित करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें.'
अपने इस्तीफ़े की मांगों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ़ कहा, 'मैं विपक्ष के नेता की खुशी के लिए इस्तीफ़ा नहीं दूंगा. जम्मू-कश्मीर की जनता ने हमें पांच साल का जनादेश दिया है. हम पांच साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे.'
सभी आरोपों को झूठा बताते हुए CM ने कहा, 'मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, जरा मुझे बताएं, मेरी सरकार के पास उनकी जांच करने की शक्ति भी नहीं है. विपक्ष के नेता पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा, तो विपक्ष के नेता साहब, कृपया हमें बताएं कि असल में कौन सी जांच की गई. अगर पिछले दरवाजे से नियुक्तियां हुईं, तो किस एजेंसी ने उनकी जांच की? बस एक का नाम बताएं. अगर कोई धोखाधड़ी हुई थी, तो एंटी-करप्शन ब्यूरो मेरे नियंत्रण में नहीं है, क्राइम ब्रांच मेरे नियंत्रण में नहीं है, CID मेरे नियंत्रण में नहीं है और केंद्रीय एजेंसियां का तो मामला बिल्कुल अलग है. मुझे बताएं कि यह अन्याय असल में कहां हुआ?'
उन्होंने कहा, 'ये BJP की तरफ़ से बेबुनियाद आरोप हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है. वे खुद हर दिन नाकाम होते हैं और हमें निशाना बनाते हैं. उमर ने BJP पर तंज कसते हुए कहा, जैसा कि कहावत है, चोर ही पुलिसवाले को डांटता है. यहां हम उनके गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं.'
अमेरिका में RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'एक बात है बयान देना और दूसरी बात है उसे लागू करना. सच तो यह है कि RSS प्रमुख ने जो कुछ भी कहा, अच्छा कहा. उन्होंने अमेरिका में कहा. लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी इसे लागू नहीं कर रहा है.'
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, एक मुसलमान होने के नाते, 'बस जम्मू-कश्मीर से बाहर जाकर कहीं घर किराए पर लेने की कोशिश करें. मैं देखूंगा कि आपको घर मिलता है या नहीं. हमारे कितने ही बच्चे जो पढ़ाई या नौकरी के लिए देश के बाकी हिस्सों में गए हैं, उन्हें आज रहने की जगह नहीं मिल पाती. सिर्फ इसलिए कि उनका मजहब इस्लाम है? इसलिए, RSS प्रमुख का यह कहना बहुत अच्छी बात है. मैं चाहूंगा कि भारत के लोग इसे लागू करें. तब मैं कहूंगा कि उन्होंने सच में ऐसा कहा और सही कहा.'
कॉकरोच पार्टी के सदस्यों के खिलाफ FIR रद्द करने के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'BJP काफी समय से बैकफुट पर है, जब से कांग्रेस पार्टी ने यह शुरू किया और फिर Gen Z ने इस मामले को आगे बढ़ाया. वे बैकफुट पर हैं और तब तक बैकफुट पर ही रहेंगे. देखते हैं क्या होता है.'
ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) के खतरे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस मामले में हमने पहले ही कुछ फंड जारी कर दिया था. हमने नेपाल का इंतज़ार नहीं किया. हमें पहले से पता था कि बातचीत और आमंत्रण का यह सिलसिला चल रहा है, ताकि जम्मू-कश्मीर में नेपाल जैसी घटना न हो. यह प्रक्रिया जारी है. एक्सपर्ट्स ने हमें जो भी सलाह दी है, उस पर अमल किया जा रहा है.'