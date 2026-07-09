/TMC के तीनों बागी नेताओं को भाजपा ने दिया राज्यसभा का टिकट, कुछ घंटे पहले ही ज्वाइन की पार्टी

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बागी सांसदों को राज्यसभा का टिकट दिया है. पार्टी ने गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को TMC के पूर्व राज्यसभा सांसदों सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक को पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई 2026 को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया. इन तीनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद यह घोषणा की गई है.