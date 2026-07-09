/TMC के तीनों बागी नेताओं को भाजपा ने दिया राज्यसभा का टिकट, कुछ घंटे पहले ही ज्वाइन की पार्टी

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बागी सांसदों को राज्यसभा का टिकट दिया है. पार्टी ने गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को TMC के पूर्व राज्यसभा सांसदों सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक को पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई 2026 को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया. इन तीनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद यह घोषणा की गई है.
यह घोषणा उस समय हुई, जब पिछले महीने राज्यसभा से इस्तीफा देने और TMC छोड़ने वाले तीनों नेताओं को भाजपा के पश्चिम बंगाल स्थित सॉल्ट लेक स्थित हेडक्वार्टर में राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की ओर से औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल किया गया.
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