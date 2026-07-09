Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /TMC के तीनों बागी नेताओं को भाजपा ने दिया राज्यसभा का टिकट, कुछ घंटे पहले ही ज्वाइन की पार्टी

TMC के तीनों बागी नेताओं को भाजपा ने दिया राज्यसभा का टिकट, कुछ घंटे पहले ही ज्वाइन की पार्टी

BJP Gives Tikcet To Rebel TMC Leaders: पश्चिम बंगाल में भाजपा ने TMC के पूर्व राज्यसभा सांसदों सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 09, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:36 PM IST
TMC के तीनों बागी नेताओं को भाजपा ने दिया राज्यसभा का टिकट, कुछ घंटे पहले ही ज्वाइन की पार्टी

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं रोनाल्डो के 'फेवरेट' कोच Jorge Jesus? जो संभाल सकते हैं पुर्तगाल की कमान
FIFA World Cup 202649 min ago
2
The Vvaan54 min ago
3
Maharashtra Monsoon Forts57 min ago
4
delhi-ncr weather1 hr ago
5
Jammu-kashmir1 hr ago