/झारखंड के बच्चे भी आंदोलन कर रहे हैं... राहुल पर BJP का पलटवार, कहा- छात्रों के नाम पर कर रहे राजनीति

झारखंड में छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि झारखंड के बच्चे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने देश के दूसरे राज्यों के छात्र हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिलने और उनकी समस्याएं जानने क्यों नहीं जा रहे हैं.
संबित पात्रा ने कहा कि झारखंड के युवा भी अपने अधिकारों और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में राहुल गांधी को केवल चुनिंदा जगहों पर जाकर छात्रों से मिलने के बजाय झारखंड के छात्रों से भी संवाद करना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर राहुल गांधी वास्तव में युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं तो उन्हें सभी राज्यों के छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए.
#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "The children of Jharkhand are children, too. They, too, are protesting. Rahul Gandhi should interact with some of the children from Jharkhand as well. He should understand their pain and suffering... Regarding this selective approach,… pic.twitter.com/faOag5DBXX
— ANI (@ANI) August 5, 2026
बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इस विषय को सुविधानुसार नजरअंदाज कर रहे हैं और इससे यह संदेश जाता है कि उनकी राजनीति चयनात्मक है.
संबित पात्रा ने राहुल गांधी से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अगर वे छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं, तो झारखंड का दौरा क्यों नहीं करते. उन्होंने कहा कि वहां के छात्रों की तकलीफों को समझना भी उतना ही जरूरी है, जितना देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे युवाओं की बात सुनना. बीजेपी का कहना है कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी भी राज्य के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. वहीं, कांग्रेस की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये युवा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, बल्कि देश के शिक्षा तंत्र और भारत के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं. ऐसे युवाओं का साथ देना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अलग-अलग जगहों से आए कई युवा प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. उन्होंने उन सभी युवाओं का आभार जताते हुए कहा कि हजारों युवाओं ने भारत के भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष किया है. उनके अनुसार, इन युवाओं का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना था.