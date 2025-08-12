 कांग्रेस का शिगूफा चलने वाला नहीं..., विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
Advertisement
trendingNow12877567
Hindi Newsदेश

कांग्रेस का शिगूफा चलने वाला नहीं..., विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में कथित धांधली के आरोपों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है. भाजपा ने दावा किया कि विदेशी महाशक्तियों के एनजीओ के धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांग्रेस का शिगूफा चलने वाला नहीं..., विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में कथित धांधली के आरोपों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है. भाजपा ने दावा किया कि विदेशी महाशक्तियों के एनजीओ के धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है. भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया कि विपक्ष हताश, निराश और भ्रमित है. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, "वे हताश, निराश और भ्रमित हैं. चुनाव आयोग ने एक निश्चित संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए कहा है, यह सामान्य प्रक्रिया है."

एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक निर्धारित संख्या में बुलाया था, जो सामान्य परंपरा है. प्रतिनिधिमंडल में पूरी भीड़ नहीं जाती है. उन्होंने कहा, "विपक्ष के तर्कों में दम नहीं है. उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यह भागने की कोशिश कर रहा है."

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष की कोशिश है कि संसद न चले, क्योंकि सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार संसद में बिल पास होते हैं. उन्होंने कहा, "सरकार की कोशिश है कि 2047 से भी पहले भारत विकसित राष्ट्र बने, लेकिन कांग्रेस इस स्पीड को रोकने की कोशिश कर रही है. इनको सोचना चाहिए कि सरकार का नुकसान करने की जगह यह देश का नुकसान कर रहे हैं."

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आरोप लगाए कि विपक्ष राष्ट्र को कमजोर करने वाली बातें कर रहा है. दिनेश शर्मा ने कहा, "जनता विपक्ष को बार-बार नकार रही है. इसलिए हार की हैट्रिक बनाने वाले लोग नया शिगूफा लाते हैं ताकि नेतृत्व जीवित रहे. कांग्रेस का शिगूफा चलने वाला नहीं है." उन्होंने कहा, "विदेशी शक्तियों के कारण इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है. पहले ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाए थे, लेकिन आरोपों को चुनाव आयोग के सामने सिद्ध नहीं कर पाए. विदेशी महाशक्तियों के एनजीओ के धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है."

दिनेश शर्मा ने आगे कहा, "विपक्ष ने पहले नोटबंदी और संविधान व आरक्षण के विषय पर अराजकता फैलाई. अभी वोटर लिस्ट के विषय को लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं. इनका शिगूफा यही है कि संसद न चले, सड़कों पर अराजकता हो जाए." भाजपा सांसद मयंक नायक ने कहा, "देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को पूरा समर्थन दिया है और आने वाले दिनों में भी जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ खड़ी रहेगी." (इनपुट आईएएनएस से भी)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

BJP

Trending news

विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
Appalanaidu Kalisetti
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
Ahilyabai holkar
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
;