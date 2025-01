महायुति में सबकुछ ठीक नहीं! शिवसेना विधायकों से नाराज है भाजपा, आज PM मोदी करेंगे मुलाकात

Pm Modi meeting with Shiv Sena MLAs: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह मुंबई के अपने एक दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए, जहां वह तीन अग्रणी नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और एक इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक सुबह करीब 10.30 बजे पीएम मोदी मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में तीन अग्रणी नौसैनिक जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को उनके कमीशन पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. दोपहर करीब 3.30 बजे, प्रधानमंत्री नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे.

इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कुछ विधायकों से मिलेंगे. दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कुछ विधायकों के बर्ताव से काफी नाराज है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एस सीनियर नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग के दौरान महायुति के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की तरीके पर बात करेंगे. साथ यह भी बताएंगे कि सार्वजनिक स्थानों पर उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए.

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Dy CM Eknath Shinde says, "PM Modi is coming to Mumbai (on January 15) and will guide the Mahayuti MLAs. People have given us a landslide mandate - and hence, our responsibility has also increased... Today, we had a meeting and we discussed our… https://t.co/WlBgfYkWuM pic.twitter.com/JytYAVgVP7

