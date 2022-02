BJP हार रही है यूपी का चुनाव, RSS के गढ़ में बोले संजय राउत

Sanjay Raut on UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनावों के बीच भाजपा के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाए जाने के बारे में पूछने पर राउत ने कहा, 'यह उनकी आदत है. वे ऐसे बयान तब देते हैं जब वे हार रहे होते हैं. बीजेपी (BJP) उत्तर प्रदेश (UP) में हार रही है.’