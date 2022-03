Election Results 2022: चुनावी नतीजों के बीच अचानक संजय राउत की होने लगी बात, यूजर्स बोले-हाउ इज द जोश?

नई दिल्ली: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है. शुरुआती रुझान के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है. मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. बीजेपी ने यहां बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी सरकार बना सकती है. इस बीच सोशल मीडिया पर पांच राज्यों के चुनावी नतीजों से जुड़े मीम और दिलचस्प कोट ट्रेंड करने लगे हैं.

पांच में से चार जगह बीजेपी ने विपक्षी दलों का सफाया किया तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया करते हुए अपनी जीत लगभग तय कर ली है. इस बीच ट्विटर पर एक यूजर एक चैनल के इलेक्शन रिजल्ट की टैली की फोटो पोस्ट करते हुए शिव सेना नेता संजय राउत को निशाने पर लिया है. मोहित नाम के इस यूजर ने संजय राउत से पूछ लिया - हाउ इज द जोश?

Sanjay Raut How Is The Josh !@rautsanjay61

— Mohit Kamboj Bharatiya - मोहित कंबोज भारतीय (@mohitbharatiya_) March 10, 2022